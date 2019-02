Mann mit Messer getötet – "Es tut mir Leid, aber es muss sein!"

Ratespiel endete tragisch

+ © dpa Bielefeld: Ein Stich mit dem Messer endete tödlich (Symbolbild). © dpa

In Bielefeld startet der Prozess gegen einen mutmaßlichen Messerstecher. Er soll einen Mann getötet haben. Wegen Mordverdachts wurde Anlage gegen ihn erhoben.

Update: 11.19 Uhr. Um 9 Uhr begann am Donnerstag der erste von insgesamt vier Verhandlungsterminen am Landgericht in Bielefeld gegen einen 30-jährigen Mann. Er soll eine Person mit einem Messer tödlich verletzt haben.

Das Gericht in Bielefeld legt dem 30-Jährigen folgendes zur Last: Er soll in der Nacht auf den 25. September 2018 gemeinsam mit zwei weiteren Männern das sogenannte "Fragespiel" gespielt haben. Es kam zu Streitigkeiten. Der Mann stach mit einem Messer auf das Opfer ein. Dieses starb an den schweren Verletzungen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bielefeld soll er anschließend einen weiteren Anwesenden bedroht haben. Der Mann flüchtete und brachte sich in Sicherheit. Dem Angeklagten droht nun eine Strafe wegen versuchten Mordes.

Bielefeld: Ratespiel endet brutal

Erstmeldung: 14. Februar. Am Donnerstag beginnt am Landgericht in Bielefeld der Prozess gegen einen 30-jährigen Mann. Der Angeklagte soll im September 2018 einen anderen Mann erstochen haben. Die Bluttat soll sich in einer Wohnung in Minden ereignet haben. Dort trafen sich insgesamt drei Personen.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld wirft dem mutmaßlichen Täter vor, im Verlauf eines Ratespiels zu einem 25 Zentimeter langen Messer gegriffen zu haben. Mit den Worten "Es tut mir Leid, aber es muss sein!", soll der 30-Jährige angeblich das Messer in die Brust seines Opfers gerammt haben. Dieser Stich war tödlich. Wegen Mordverdacht muss sich der Mann nun in einem Prozess vor dem Bielefelder Landgericht verantworten.

*owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.