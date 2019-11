Mysteriöser Unfall in der Nacht: 20-Jähriger wird von Bus überrollt und stirbt

Lag er bereits auf der Straße?

+ © picture-alliance/ dpa / dpa Picture-Alliance / Marc Müller (Symbolbild) Der genaue Unfallhergang muss nun ermittelt werden. © picture-alliance/ dpa / dpa Picture-Alliance / Marc Müller (Symbolbild)

Die genauen Hintergründe eines tragischen Vorfalls in Bielefeld sind noch unklar. Ein 20-Jähriger wurde mitten auf einer Straße von einem Bus überrollt.

Ein tragischer Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Bielefeld.

Dabei wurde ein 20-Jähriger von einem Bus überrollt.

Der genaue Unfallhergang ist jedoch noch unklar.

Bielefeld - Ein tragischer Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen in Bielefeld-Jöllenbeck. Weil der genaue Unfallhergang noch nicht vollständig rekonstruierbar ist, sucht die Polizei aktuell nach Augenzeugen des Vorfalls. Gegen 5.20 Uhr am frühen Morgen ereignete sich zwischen Jöllenbeck und Vilsendorf der schwere Verkehrsunfall, bei dem ein 20-Jähriger ums Leben kam.

Tragisches Unglück in Bielefeld: Junger Mann stirbt auf Straße

Wie die Polizei bislang annimmt, soll der junge Mann an der Unfallstelle von einem Bus überrollt worden sein. Infolge der schweren Verletzungen verstarb der Bielefelder noch an der Unfallstelle. Kurz nach dem Unfall meldete der Busfahrer, dass er etwas auf der Straße Liegendes überrollt habe. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe sich der Fahrer auf seiner Fahrt ohne Fahrgäste auf dem Weg ins Depot befunden.

Unfallhergang wirft Fragen auf: Lag der Bielefelder bereits auf der Straße?

Unklar ist, ob der 20-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls bereits auf der Straße lag. Hinweise auf Alkohol gibt es bei dem Busfahrer demnach nicht. Das berichtet auch das Mindener Tagblatt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sollen nun mithilfe eines Gutachten geklärt werden. Nachdem der Bus noch am Unfallort sichergestellt worden war, wurden Spuren mithilfe eines 3D-Scanners registriert.

In München ereignete sich in der Nacht auf Samstag ein tragischer Vorfall. Ein Autofahrer raste mit seinem Auto in eine Gruppe Jugendlicher. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß. Ein ebenfalls schwerer Unfall hat sich am Tegernsee ereignet. Eine 52-jährige Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie tz.de* berichtet.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.