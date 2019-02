Mann zahlt viel Geld für ein Online-Date – kurz darauf ruft er die Polizei!

Mehr als nur Korb kassiert

Das Geschäft mit der käuflichen Liebe floriert auch im Internet. Doch dieser Mann aus Rheinland-Pfalz ist auf eine Betrügerin hereingefallen:

Wie LUDWIGSHAFEN24 berichtet, meldet sich ein junger Mann aus Kaiserslautern Anfang der Woche bei der Kripo: Er habe einer Dame einen dreistelligen Geldbetrag für ein erotisches Online-Treffen gezahlt. Der 26-Jährige hatte die Frau auf einer Dating-Plattform kennengelernt und mit ihr einen Zeitpunkt vereinbart. Doch sie versetzte ihn und schaltete sich zum verabredeten Zeitpunkt nicht online.

Betrug auf Dating-Plattform: Mann überweist viel Geld für Online-Treffen

Auch nachdem er versetzt wurde konnte der junge Mann keinen Kontakt mehr zu der Frau herstellen – sie hatte ihn auf der Dating-Seite blockiert. Das bereits überwiesen Geld ließ sich auch nicht mehr zurückbuchen.

Der Mann musste wohl oder übel einsehen, dass er einer Betrügerin auf den Leim gegangen ist. Er hat nun einen Strafantrag gestellt – die Kripo Kaiserslautern ermittelt.

Neue Betrugsmasche: „Sextortion“ im Internet

Im Januar 2019 fällt ein weiterer Mann aus Rheinland-Pfalz auf eine dreiste Betrugsmasche im Internet herein: Er lernt auf einer Dating-Plattform eine Frau kennen, mit der es schnell intim wird. So intim, dass er sich vor laufender Kamera im Video-Chat vor ihr auszieht. Plötzlich droht die Frau, das Video zu veröffentlichen, wenn er ihr nicht 6.000 Euro bezahlt. Der 30-Jährige wendet sich an die Polizei.

Die Erpresser-Masche, die von der Polizei als „Sextortion“ bezeichnet wird, bereitet sich immer mehr im Internet aus. Die Polizei gibt Tipps, wie sich Empfänger von erpresserischen Mails schützen können:

nicht auf solche Mails reagieren

kein Geld an die Erpresser überweisen

Anzeige erstatten

den Virenschutz regelmäßig aktualisieren

