Bestes Badewetter: So wird das Wochenende in Baden-Württemberg

Sonnenschein und Hitze

Das kommende Wochenende könnte uns zum letzten Mal in diesem Jahr Sommerwetter mit Temperaturen über 30 Grad bescheren.

Zum Wochenende gibt das Wetter in Baden-Württemberg nochmal alles. Temperaturen von 30 Grad und mehr laden wohl ein letztes Mal zum Baden ein.

Stuttgart - Der meteorologische Herbst hat in Deutschland längst begonnen, doch von der kalten und regnerischen Jahreszeit bekommen wir bislang nichts zu spüren. Der September hat mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen begonnen. Besonders Süddeutschland kommt bei Temperaturen von 30 Grad und mehr nochmal ordentlich ins Schwitzen. Am kommenden Wochenende (8. bis 10. September) sollte man das Badewetter in Baden-Württemberg nochmal genießen. Denn in der neuen Woche steht laut Prognosen ganz Deutschland ein Wetterwechsel bevor.