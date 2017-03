Bewaffnete Geiselnahme in Berlin - SEK im Einsatz

Gebiet um Wohnung in Neukölln abgeriegelt

Berlin - In Berlin ist es am Montagabend zu einer Geiselnahme gekommen. Mehrere SEK-Beamte waren im Stadtteil Neukölln im Einsatz, das Gebiet um die Wohnung abgeriegelt.

In einer Mietwohnung in Berlin hat ein 63-Jähriger eine Frau in seine Gewalt gebracht. Möglicherweise werde die 61-Jährige mit einer Waffe bedroht, sagte ein Polizeisprecher. Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren am frühen Montagabend vor Ort. Mit dem Mann solle verhandelt werden. Es werde versucht, Kontakt aufzunehmen.

Bei der Polizei war ein Notruf wegen Bedrohung eingegangen, twitterte die Behörde. Das Gebiet rund um die Wohnung in Neukölln wurde abgesperrt.

Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekannt, wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Nach Notruf wegen Bedrohung haben wir aktuell einen Polizeieinsatz in einer Wohnung in #Neukoelln. Die Delphinstraße ist zZt. gesperrt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 20. März 2017

dpa

Rubriklistenbild: © dpa