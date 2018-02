Zehntausende Vodafone-Kunden ohne TV, Internet und Telefon - Polizei hat kuriose Vermutung

Große Störung in Berlin

Rund 40.000 Anschlüsse in den Berliner Stadtteilen Zehlendorf, Wilmersdorf und Steglitz hatten am Sonntag keinen Anschluss an TV, Internet und Festnetz-Telefon. Glasfaserkabel wurden durchtrennt.

Berlin - Mittlerweile wurde der Netzausfall im Südwesten der Stadt durch eilige Reparaturarbeiten wieder behoben. Betroffen waren laut dem Tagesspiegel unter anderem Kunden von Vodafone, Handykunden hatten jedoch keine Probleme. Außerdem soll es zu Störungen bei Telekom und o2 gekommen sein. Ein Vodafone-Sprecherin erklärte dem Tagesspiegel: "In Wilmersdorf ist ein Kabelschacht aufgebrochen worden und Glasfaserkabel wurden mutwillig durchtrennt".

Für rund 40.000 Haushalte im Vodafone-Kabelnetz in Berlin sind aktuell TV, Hörfunk, Internet und Telefon beeinträchtigt, weil Kabelanlagen mutwillig zerstört wurden. Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren. Bitte habt noch etwas Geduld. Sorry. — Vodafone Medien (@vodafone_medien) 18. Februar 2018

Zusammenhang mit Einbruchsversuch in Bank?

Der Sender RBB berichtet, dass die Polizei einen Zusammenhang zu einem versuchten Einbruch in eine Sparkasse im Ortsteil Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) für möglich hält. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem Sender am Sonntagnachmittag. Gegen drei Uhr in der Nacht sei in der Sparkassenfiliale Alarm ausgelöst worden, ungefähr zur gleichen Zeit kam es zu den Störungen.

mag

Rubriklistenbild: © dpa/Steffen Kugler