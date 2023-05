Berlin wird folgenreich zur Bombenentschärfung geräumt

1/2

In der Krautstr. in #Friedrichshain wurde bei Bauarbeiten eine #Weltkriegsbombe gefunden, die morgen entschärft wird. Dazu wird ein 350m-Sperrkreis eingerichtet. Alle Personen in diesem Bereich werden zur eigenen Sicherheit gebeten, bis 8 Uhr den Sperrkreis zu verlassen. pic.twitter.com/WVl4GickW1