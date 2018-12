Auto fährt in Fußgänger-Gruppe - fünf Verletzte in Berlin

Unfall gibt Rätsel auf

Ein folgenschwerer Unfall in Berlin gibt Rätsel auf. Ein Autofahrer fährt mehrere Fußgänger an - doch warum?

Berlin - Ein Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen in Berlin in eine Gruppe Fußgänger gerast. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr fünf Menschen verletzt, mindestens drei von ihnen schwer. Sie kamen allesamt zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Fahrer nicht betrunken

Entgegen ersten Informationen war der Fahrer nicht betrunken, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch gebe es derzeit keine Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand. Ihm sei Blut entnommen worden.

Die Unfallursache ist der Sprecherin zufolge bislang völlig unklar, dazu liefen Ermittlungen. Es müssten viele Zeugen befragt werden, und voraussichtlich werde ein Gutachten erstellt. Nichts deute momentan auf einen Anschlag hin, alles spreche für einen Unfall.

