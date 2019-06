Mann pinkelt von Brücke auf Ausflugsdampfer - vier Personen müssen ins Krankenhaus

#Verletzte bei #Schiffstour in #Mitte

Als ein Ausflugsdampfer auf der #Spree unter einer Brücke durchfuhr, urinierte von oben eine Person auf das Schiff. Mehrere Personen sprangen auf, wurden bei der Durchfahrt am Kopf verletzt. 4 Personen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser