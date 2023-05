Dichte Rauchsäule durch Großbrand in Berlin: Bevölkerungsschutz warnt

Feuer in Wertstoffhof

+ © Emmanuele Contini/Imago In einem Wertstoffhof in Berlin ist ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch zieht über die Stadt. © Emmanuele Contini/Imago

In einem Wertstoffhof im Berliner Stadtteil Neukölln bricht ein riesiges Feuer aus. Eine dichte Rauchsäule zieht über die Stadt. Die Bevölkerung wird gewarnt.

Berlin – Nahe der Autobahn 100 ist in Berlin-Neukölln am Mittwochabend (31. Mai) ein Feuer in einem Wertstoffhof ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher dem Tagesspiegel.de sagte, handele es sich um einen Großbrand in einer Halle der Wertstoff Union Berlin (WUB). Einsatzkräfte seien mit mehr als 120 Leuten ausgerückt. Über der Stadt ist eine riesige schwarze Rauchwolke zu sehen.

Großbrand in Berlin: Bevölkerungsschutz warnt vor Rauchbelastung

Rund 5000 Quadratmeter seien betroffen. „Die Brandbekämpfung und Löschmaßnahmen werden noch mehrere Stunden dauern“, sagte der Sprecher. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnte per SMS vor dem Großbrand. Es brenne „in einer Lagerhalle für Papierabfälle“, heißt es auf der Internetseite des Bundesamtes. Es komme zu einer erheblichen „Rauch- und Geruchsbelastung“.

#Brand einer großen Lagerhalle in der #Lahnstraße in #Neukölln. Die Rauchentwicklung ist weithin erkennbar.

Die @Berliner_Fw ist mit 120 Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie den Bereich und halten die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge frei. Weitere Infos folgen… pic.twitter.com/HBkaEjTgsH — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 31, 2023

Die Feuerwehr Berlin rief auf Twitter dazu auf, den Bereich rund um den Wertstoffhof im Bezirk Neukölln zu meiden. Die Brandursache ist noch unklar. (asc)

