Mann checkt Überwachungsvideo - sofort läuft es ihm eiskalt den Rücken hinunter

Ein Ladenbesitzer sieht sich die Aufnahmen der Überwachungskamera an - danach ist in seiner kleinen Stadt nichts mehr, wie es einmal war.

Ein Überwachungsvideo hält eine Kleinstadt in Atem: Die Aufnahmen zeigen eine gruselige Erscheinung.

Manila - Solche Szenen kennt man eigentlich nur aus Horrorfilmen: Ein Geist läuft über eine befahrene Straße und verschwindet dann genauso plötzlich wie er aufgetaucht ist. Auf den Phillipinen hat sich dieses Gruselszenario im Juni genauso zugetragen. Eine männlich wirkende Erscheinung wurde dort von der Überwachungskamera eines Supermarkts aufgenommen. Zunächst nichts Ungewöhnliches. Schließlich könnte es sich dabei genauso gut um einen einfachen Passanten gehandelt haben, der seine Einkäufe erledigen wollte.

Erst wirkte alles ganz normal.

Das Gruselige dabei ist aber, dass in den Aufnahmen deutlich zu erkennen ist, wie der Mann über die Straße läuft und dabei von mehreren Autos überfahren wird. Anstatt ihn zu verletzten und einen Unfall zu verursachen, fahren sie aber einfach durch ihn hindurch - ohne ihn überhaupt zu bemerken. Dann verschwindet die Erscheinung und taucht 13 Stunden später plötzlich wieder vor dem gleichen Laden auf.

Ladenbesitzer checkt Überwachungskamera - er traut seinen eigenen Augen nicht

Als der Ladenbesitzer die Aufnahmen sieht, läuft es ihm eiskalt den Rücken hinunter - seitdem lebt die Kleinstadt in Angst. Auch die Sicherheitsbeamten sind schockiert. Ein Anwohner erzählt dem britischen Nachrichtenportal mirror.co.uk, dass er seinen Augen nicht trauen konnte: „Ich dachte solche Dinge passieren nur im Fernsehen.“

Plötzlich taucht die gruselige Gestalt auf und geht über die befahrene Straße - die Autofahrer bemerken sie nicht.

Eine Frau, die einen Laden in der Nähe des Supermarkts besitzt, berichtet, dass sie seitdem Angst habe, sich in der Umgebung des Ladens aufzuhalten. Immer wenn sie daran vorbeigehe, spüre sie etwas Gruseliges. „Ich erinnere mich jedes Mal an das, was ich auf dieser Überwachungskamera gesehen habe und dann kommt mir das Bild des Mannes der die Straße überquert in den Kopf.“ In der kleinen Stat in der Provinz Pangasinan glauben die Bewohner, dass die Erscheinung wegen einem Groll vor dem Supermarkt aufgetaucht sei und dass sich der Geist möglicherweise rächen möchte.

Überwachungskameras nehmen immer wieder gruselige Erscheinungen auf

Solche Vorfälle sind keine Seltenheit mehr: Seit immer mehr Menschen Kameras in ihren Häusern aufstellen, wird häufiger von solchen Phänomenen berichtet. Denn anstatt Einbrecher aufzunehmen, zeichnen die Überwachungskameras oft auch auffällige Erscheinungen auf. Eine Frau hat kürzlich einen gruseligen Videobeweis auf YouTube hochgeladen. Auch eine Familie aus England machte vor Kurzem eine gruselige Entdeckung über ihren Baby Monitor. Seitdem diskutiert das Netz über die Echtheit der Aufnahmen.

