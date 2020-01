Verdacht auf Coronavirus in Deutschland: Frau auf Isolierstation eingewiesen - Untersuchungen laufen

Patientin war zuvor nach China gereist

Hat der Coronavirus jetzt Deutschland erreicht? Offenbar gibt es einen ersten Verdachtsfall in Berlin. Eine Frau befindet sich auf der Isolierstation einer Klinik.

Der Coronavirus breitet sich auch außerhalb Asiens immer weiter aus.

Nun gibt es auch einen ersten Verdachtsfall in Deutschland.

Eine Frau wurde auf die Isolierstation eines Berliner Krankenhauses eingewiesen.

Berlin - Was viele Menschen in Deutschland befürchtet hatten, könnte sich nun bestätigt haben: Offenbar gibt es einen ersten Verdachtsfall des Coronovirus in Berlin. Wie bild.de berichtet, handelt es sich bei der Erkrankten um eine Frau, die sich auf der Isolierstation in einem Klinikum in Berlin-Wedding befindet.

Die Frau habe sich zuvor in China aufgehalten wo das Coronavirus bereits über 50 Todesopfer forderte. Erste Untersuchungsergebnisse soll es im Laufe des Sonntags (26.1.) geben, so bild.de weiter.

Da sich der Virus rasend schnell ausgebreitet hat, kommt diese Meldung nicht völlig unerwartet. An den Flughäfen in Deutschland gibt es bereits „Alarmpläne“, um vor dem Coronavirus zu schützen. Von Verschärfung der Schutzmaßnahmen an Flughäfen wurde bislang allerdings noch abgesehen. Sollte sich der erste Verdachtsfall in Berlin jedoch tatsächlich bestätigen, könnte sich das schon bald ändern.

Ein Virus-Experte warnte bereits vor einigen Tagen vor der Ausbreitung der Lungenkrankheit in Deutschland: Das gesamte Gesundheitssystem müsse auf einen Ausbruch vorbereitet sein, so der Experte, der an der Berliner Charité tätig ist. Er plädierte dafür, dass sich die Krankenhäuser in Deutschland auf einen Ausbruch des Coronavirus vorbereiten müssen.

