Erste Details bekannt

In Berlin drohte offenbar ein Mann mit einer Bombe. Als Folge wurde ein Einkaufszentrum evakuiert. Nun gibt die Polizei Entwarnung.

Update vom 20. Juni, 14.20 Uhr: Aufatmen in Berlin: nach der Bombendrohung im Einkaufszentrum im Berliner Stadtteil Schöneweide kann die Polizei Entwarnung geben. Wie die Bild berichtet, soll der offenbar psychisch auffällige Mann gegen 11 Uhr randaliert haben, dabei auch die Bombendrohnung ausgesprochen haben. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen, das Einkaufszentrum umgehend geräumt. Wie die Bild unter Berufung auf eine Sprecherin der Polizei berichtet, wurde das Gepäckstück durch Spezialisten untersucht. Mittlerweile dürften Besucher zurück in das Einkaufszentrum.

Ursprungsmeldung vom 20. Juni 2023: Berlin - Bereits am Vormittag soll ein aktuell bereits festgenommener Mann in Streit mit Sicherheitspersonal geraten sein. Das berichtet die Bild. Im Zuge dessen habe der Mann randaliert und dann mit einer Bombe in seinem Koffer gedroht. Ereignet habe sich der Einsatz in einem Einkaufszentrum im Berliner Stadtteil Schöneweide.

Großeinsatz in Berlin: Mann droht mit Bombe - Einkaufszentrum evakuiert

Wie die Bild weiter berichtet, sei der Mann psychisch auffällig und bereits festgenommen worden. Umgehend sei das Gebäude durch ein Großaufgebot der Polizei evakuiert worden, auch das Parkhaus sei aktuell menschenleer. Die Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber dem Blatt. Demnach werde der Koffer aktuell durch Spezialisten untersucht.

