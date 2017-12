Drei Deutsche bei Autounfall in Marokko getötet

Bericht zufolge

Drei Deutsche sind der marokkanischen Nachrichtenagentur Map zufolge bei einem Autounfall im Südwesten des Landes getötet worden.

Rabat - Ihr Wagen sei am Samstagabend mit einem weiteren Fahrzeug auf der Straße von Essaouira nach Agadir zusammengestoßen, berichtete Map am Sonntag. Bei dem Unfall seien zudem drei Franzosen verletzt worden.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur hatten die Deutschen in dem nordafrikanischen Land gelebt. Weitere Informationen, etwa zur Ursache des Zusammenstoßes, wurden zunächst nicht genannt. Offiziellen Angaben zufolge sterben in dem Urlaubsland mit etwa 35 Millionen Einwohnern jährlich mehr als 3500 Menschen bei Verkehrsunfällen - etwas mehr als in Deutschland.

dpa

