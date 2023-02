Unterhaltung auf Reddit

In einer etwas anderen Frage-Runde auf der Plattform Reddit beantwortet ein bekiffter Psychologie-Professor die verschiedensten Fragen der User.

Stuttgart - Psychotherapeuten unterliegen, wie Ärzte aller Art, einer Schweigepflicht. Das heißt, sie müssen über Behandlungsverhältnisse und über das, was ihnen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit durch und über Patienten oder Dritte anvertraut und bekannt geworden ist, geheim halten.

Einige finden es dennoch immer wieder spannend und interessant, ein paar Erlebnisse und Erfahrungen zu hören. Beispielsweise, wie man einen Psychopathen erkennen kann. Auf der Onlineplattform Reddit hat ein Psychologie-Professor anonym nun Einblicke in seine Arbeit gegeben und die Fragen der User beantwortet – dabei war er allerdings nicht bei klarem Verstand, sondern bekifft.

„Ich bin sehr high“: Bekiffter Psychologie-Professor beantwortet die Fragen im Netz

„Ich bin sehr high und ein Psychologie-Professor – fragt mich alles, aber entschuldigt, wenn meine Antworten keinen Sinn ergeben“, schreibt der User auf Reddit. Dieses Angebot lassen sich die Nutzer nicht nehmen und starten direkt in die ungewöhnliche Frage-Runde. „Bitte erzähl von deinen verrücktesten oder wildesten Patienten“, schreibt ein Nutzer. Der Psychologe erzählt von einer Mutter, die ihm Gras anbot, einer Patientin, die ihm Nacktfotos schickte oder einem Drogendealer, der vor der Polizei auf der Flucht war.

„Hattest du schon einmal genug von einem Patienten, der immer und immer wieder über dieselben Sachen spricht?“, will ein anderer wissen. „Manchmal ist es monoton, aber wenn ein Patient immer wieder von denselben Dingen spricht, heißt das für mich, dass ich noch nicht richtig eingegriffen habe. Das ist gut, um zu lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert“, antwortet der Psychologe. „Hast du schon mal gedacht: ‚Für den Patienten kann ich nichts tun‘?“, fragt ein User. „Es ist ein paar Mal passiert, natürlich geben wir den Patienten nicht auf“, antwortet er ehrlich. Man leite diese Menschen dann an einen erfahreneren Kollegen weiter, erklärt er. „Ich hatte noch nie einen hoffnungslosen Fall, aber manchmal dauert es etwas länger, bis die Motivation beginnt, Dinge zu ändern.“

Viele Reddit-User wenden sich an den bekifften Psychologen

Während sich viele Nutzer mit ernsthaften Fragen an den Professor wenden, gibt es auch scherzhafte Themen. „Wie findest du Bienen?“, will jemand wissen, oder: „Was sagst du zu Fürzen?“. „Ich denke, wir sollten Fürze normalisieren. Wir alle tun es, es ist dumm, so zu tun, als würden wir es nicht tun“, antwortet der Psychologe ehrlich darauf.

Unter den Reddit-Usern tummeln sich auch viele Psychologie-Studenten, die sich von dem Professor Tipps und Tricks für das Studium wünschen. Gerne gibt er seine Weisheiten auf der Plattform weiter. Manch einer fragt sich ohnehin, warum er seine Freizeit bekifft auf Reddit verbringt. „Das ist Unterhaltung und eine Art zu lernen, Dinge zu erklären, die ich liebe. Genauso wie das Unterrichten in meiner Klasse, in der ich gerne bin“, erzählt er.