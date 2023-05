17 Tweets für Autofahrer, bei denen sich durch die „Letzte Generation“ zu viel angeSTAUt hat

Klimaaktionen sollen Berlin lahmlegen. Wenn du betroffen bist und Wartezeit überbrücken musst, findest du hier etwas Ablenkung.

Die „Letzte Generation“ hat sich vorgenommen, den Verkehr in der Hauptstadt weitestgehend lahmzulegen. Dazu sind bis zu 800 Mitglieder im Einsatz und Klebeaktionen an Hauptverkehrsadern geplant. Dutzende Orte in Berlin sind bereits betroffen. Hier kannst du live mitverfolgen, was in Berlin gerade abgeht.

Die „Letzte Generation“ appelliert damit an die Bundesregierung, mehr Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Die Aktionen sollen erst enden, wenn die Ampelkoalition auf die Forderungen der Aktivist:innen eingeht, mit einem neuen Plan das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Unter anderem fordert die „Letzte Generation“ ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und einen Gesellschaftsrat mit gelosten Mitgliedern.

Falls du mit deinem Auto gerade betroffen bist, dann kannst du dir diese Tweets ja jetzt von deinem Beifahrer oder deiner Beifahrerin vorlesen lassen. Praktisch wie ein Hörbuch:

1.

Ich stehe manchmal so lange im Stau, dass total vergesse, ob ich nun zur Arbeit oder nach Hause fahren wollte. — Krystle von der Post (@TimCattrall) September 18, 2017

2.

Leute die im Stau hupen, glauben auch, dass ihre Briefe schneller zugestellt werden, wenn sie mehr als 70 Cent draufkleben. — Peter Bahn (@HaPeKa01) October 10, 2017

3.

"Wir müssen an der Baustelle noch diese Pfeile aufstellen!"

"Welche denn?"

"Mir egal. Such dir was aus."



So muss es gewesen sein. pic.twitter.com/4FxT8VZVXx — Herr Brause (@herrbrause) June 7, 2017

4.

"Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind!"



"Das ist ein Stau." — Regieklappe (@regieklappe) September 20, 2017

5.

Flaschengeist: "Du hast 3 Wünsche frei."

Ich: "Ich wünsche mir, dass alle Autofahrer bei Stau problemlos eine Rettungsgasse bilden."

Flaschengeist: "Wow, der Wunsch geht aufs Haus. Du hast immer noch 3 Wünsche frei." — Shiny (@Shiny1jux) December 12, 2018

6.

Wenn ich an ner Baustelle im Stau stehe, beruhige ich mich damit, dass gleich n Schild kommt, auf dem man sich für mein Verständnis bedankt. — Mille (@mille_kraft) June 27, 2017

7.

2004, die Hitze steigt flirrend vom Autobahnabschnitts vor dem Brenner auf, Deutschland hat bei der EM versagt, dein Vater schimpft über den Stau in dem ihr seit 2h steht, du sitzt auf hinten und spürst dass du gleich brechen musst, im Radio läuft leise 'Dragostea Din Tei' — E L H O T Z O (@elhotzo) August 2, 2020

8.

Man wird geboren, macht den Führerschein, steht im Stau und dann stirbt man. — Mille (@mille_kraft) December 6, 2017

9.

10.

Durch die vorhandene Anzahl von Sanifair Bons ist es mir gelungen, die Autobahn-Raststätte Würzburg-Süd zu kaufen.



Es gibt jetzt ‚frei pinkeln‘ Kommt alle!! — MeinolfsSchwester (@MeinolfsS) May 20, 2018

11.

Berufsverkehr. Stau.



"WO HAST DU FAHREN GELERNT, DU VOGEL?"



"Mariokart!"

*wirft bösartig lachend Bananen und Schildkröten aus dem Fenster — Don Sebo (@_don_sebo) October 25, 2017

12.

Dieses Land braucht wieder Helden, z.B. Menschen, die das Reißverschlussverfahren beherrschen oder bei Stau eine Rettungsgasse bilden. — Freudigarscherregt™ (@sanitario_) May 26, 2015

13.

Erwachsene können vor der Fahrt in die Toskana den perfekten Abfahrtszeitpunkt berechnen, mit dem sie den Stau am Brenner vermeiden, aber bekommen es nicht hin im Supermarkt 1.5m Abstand zu halten — E L H O T Z O (@elhotzo) May 29, 2020

14.

Stau=stehende Autos

Rama=Rahm Margarine

Milka=Milch und Kakao

Sinalco=sine Alkohol

Volvo=ich rolle(Latein)

Hanuta=Haselnusstafel



Gerne. — j🌞 (@meersein17) April 24, 2017

15.

Hitze Back-Tipp.



Sie müssen einkaufen?



Kaufen sie: Eier, Zucker, Butter, Mehl, Backpulver und Schokolade.



Schütteln sie ihre Einkaufstasche gut durch und packen sie diese bei 50 min. im Stau in den Kofferraum.



Zuhause holen sie dann den Schokoladenkuchen aus dem Kofferraum. — Mr.Empty, der ¾ Bandit (@Mr_Empty_hier) June 25, 2019

16.

Pro Tipp Leute. Versucht im Stau in der Nähe des Fernbus zu bleiben für Free WLAN. pic.twitter.com/JOCNk12h4r — Maxim (@maximmarkow) July 1, 2017

17.

Mein Körper ist wie eine Autobahn. Lang und kurvig.



Aber halt auch mit Schlaglöchern, irreführenden Signalen und einer Vollsperrung von 8-18 Uhr auf der rechten Spur wegen Baustelle. — Annzo_ (@AnniiZdevine) April 17, 2019

