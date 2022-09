Beerdigung von Queen Elizabeth II.: Palast zeigt ihr letztes Lächeln - Skandal-Gast in letzter Minute ausgeladen?

Live-Ticker

Queen Elizabeth II. ist tot. Nachdem die Öffentlichkeit Abschied nehmen durfte, wird die Königin nun beigesetzt. Die Zeremonie ist minutiös geplant. Der News-Ticker.

Einige Namen auf der Gästeliste der Queen-Beerdigung sorgten vorab für Unmut: Jair Bolsonaro ist in London, der Kronprinz von Saudi-Arabien soll nun allerdings doch nicht teilnehmen.

Kurz vor der Begräbnis-Zeremonie veröffentlichte die Royal Family mehrere Fotos aus dem Leben von Queen Elizabeth II. Darunter auch ein bisher unveröffentlichtes Porträt der Monarchin.

Zuschauerrekorde erwartet: Nach Schätzungen werden etwa 4,1 Milliarden Menschen die Beerdigung von Queen Elizabeth II. im TV verfolgen.

Dieser News-Ticker zur Beerdigung der Queen wird laufend aktualisiert.

Queen Elizabeth II. Trauerfeier: Der Sarg wird in die Westminster Abbey getragen

Update 11.59 Uhr: Queen Elizabeths Sarg wird den Gang der Kirche von Westminster Abbey entlang getragen.

Update 11.53 Uhr: Der Sarg der Queen ist vor Westminster Abbey angekommen. Die Royals salutieren, die Marinesoldaten haben ihre Kopfbedeckung abgenommen. Die Sargträger nehmen den Sarg wieder von der Lafette und tragen ihn in die historische Kirche in Londons Innenstadt.

Update 11.49 Uhr: Auf dem Weg zur Trauerfeier in die Westminster Abbey wird der Sarg der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. auf einer Kanonenlafette von 142 Marine-Soldaten gezogen. Die historische Lafette ist zwei Tonnen schwer und wird nur durch Menschenkraft mit Tauen bewegt.

Update 11.46 Uhr: Unter den Klängen von Dudelsackmusik beginnt die Prozession, die den Leichnam von Queen Elizabeth II. von Westminster Hall zu Westminster Abbey bringt. Sechs Minuten sind hierfür vorgesehen. König Charles und die engen royalen Familienmitglieder begleiten den Sarg.

Update 11.44 Uhr: Im Gegensatz zur Totenwache dürfen Prinz Harry und Prinz Andrew bei der Prozession keine Militäruniform tragen. Beide Royals treten in zivil auf, da sie ihre Ämter und Ehrenämter niederlegen mussten und keine Mitglieder der königlichen Familie mehr sind.

Queen Beerdigung: Die Zeremonie beginnt

Update 11.42 Uhr: Der Sarg der Queen wird aus der Westminster Hall getragen. Acht rot uniformierte Soldaten tragen den Sarg auf die Lafette, darauf die Krone, Blumen, Reichsapfel und das Zepter.

Update 11.37 Uhr: Langsam trudeln auch die Mitglieder des Königshauses ein. König Charles III. ist auf dem Weg vom Buckingham Palast zur Westminster Abbey. Unter dem Jubel der Zuschauer fährt er an den Straßen entlang. Auch Queen Camilla und Herzogin Kate mit ihren ältesten Kindern treffen kurz nacheinander an der Westminster Abbey ein.

Update 11.24 Uhr: In der Westminster Abbey versammelt sich auch die Polit-Prominenz des Vereinigten Königreichs. Inzwischen sind alle noch lebenden ehemalige Premierminister vor Ort. Auch Liz Truss ist vor Ort – sie sah die Queen noch kurz vor ihrem Tod zur Ernennung als Premierministerin.

Für absolute Stille: Kein Flugverkehr während der Trauerfeier

Update 11.13 Uhr: Das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. hat massive Auswirkungen auf die Reisepläne zahlreicher Menschen. Am wichtigen Londoner Flughafen Heathrow wurden mehr als 100 Flüge abgesagt. Die Einflugschneisen würden sonst über die Londoner Innenstadt oder das Schloss Windsor führen, wo am Abend die Beisetzung der Königin geplant ist. Während der Zeremonie solle jedoch komplette Stille herrschen, teilte der Flughafen mit. In den 15 Minuten vor und nach den landesweiten Schweigeminuten zum Ende des Gottesdiensts finden deshalb weder Starts noch Landungen statt, ebenso während des Trauerzugs am Nachmittag auf Schloss Windsor.

Die Londoner U-Bahn wird hingegen eine Stunde länger geöffnet bleiben als üblich. Die „Tube“ werde auf den meisten Linien bis 1.00 Uhr nachts (2.00 Uhr MESZ) fahren.

Gäste bei Beerdigung Queen Elizabeth II.: Joe Biden möchte nicht mit dem Bus vorgefahren werden

Update 11.04 Uhr: Immer mehr prominente Gäste treffen in der Westminster Abbey ein. Staatsoberhäupter aus aller Welt, Mitglieder der europäischen Königshäuser und Promis sind geladen. Kates Eltern, Carole und Michael Middleton, und Camillas Sohn, Tom Parker Bowles, sind bereits anwesend. Politiker wie Premierministerin Liz Truss oder der französische Präsident Emmanuel Macron. Auch US-Präsident Joe Biden kommt soeben mit seiner Frau in der Westminster Abbey an – er ist der einzige, der nicht mit einem Bus, sondern seinen eigenen gepanzerten Autos vorgefahren wurde.

Beerdigung Queen Elizabeth II.: Glocke von Westminster Abbey wird 96 Mal leuten

Update 10.59 Uhr: Vor dem Beginn des Staatsbegräbnisses von Queen Elizabeth II. läutet die Glocke der Westminster Abbey 96 Minuten lang einmal pro Minute. Damit soll jedes Lebensjahres der vor eineinhalb Wochen gestorbenen Königin gedacht werden. „Die Tenorglocke ist die größte der zehn Glocken der Abbey und wird traditionell nach dem Tod eines Mitglieds der königlichen Familie geläutet“, hieß es auf dem Twitter-Account der Westminster Abbey.

Beerdigung Queen: Strenger Dresscode für geladene Gäste

Update 10.48 Uhr: Für das Staatsbegräbnis gibt es sowohl für Männer als auch Frauen einen strengen Dresscode. So müssen alle royalen Damen schwarze Strumpfhosen und Kleider tragen, auch ein Hut oder „Fascinator” sind Pflicht. Princess Anne könnte möglicherweise als einzige auch in Militäruniform erscheinen. Obwohl Prinz Harry aus der königlichen Familie ausgetreten ist, durfte er bei der Totenwache seine Militäruniform wieder tragen – beim Trauerzug wird er wieder zivil tragen.

Queen Elizabeth II.: Zuschauerränge sind voll

Update 10.32 Uhr: „Kein Einlass mehr“: Alle Plätze für die Zuschauer entlang der Strecke, auf dem der Sarg der Königin von der Westminster Abbey zum Wellington Arch geleitet werden soll, sind offenbar voll. Das teilte das Rathaus in London nun mit. „Für Neuankömmlinge gibt es keinen Einlass. Bitte folgen Sie den Anweisungen von Ordnern und Polizei.“ Wer doch noch ankomme, solle den ausgewiesenen Wegen zum Hyde Park folgen und die Zeremonie von dort verfolgen. Dort sind große Leinwände aufgestellt. Auch die U-Bahn-Stationen Westminster und St. James’s Park sind mittlerweile geschlossen.

Neues Foto von Queen Elizabeth II. – Bilderstrecke zu ihren Ehren veröffentlicht

Update 10.17 Uhr: Kurz vor dem Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. veröffentlicht die königliche Familie einen Clip aus vielen Bildern aus dem Leben der Monarchin. Darunter ist Elizabeth auch als Baby zu sehen, während ihres Militärdienstes im Zweiten Weltkrieg oder mit ihrem Mann Prinz Philip. Auch ein neues Porträt ist darin verarbeitet, das erst am Sonntag veröffentlicht wurde. Die darauf zu sehende blaue Brosche hatte eine besondere Bedeutung: Sie war ihr von ihrem Vater zum 18. Geburtstag geschenkt worden.

Remembering Our Queen.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu — The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022

Saudischer Kronprinz wohl doch nicht anwesend - Spontane Ausladung?

Update 09.58 Uhr: Spontane Ausladung? Ursprünglich hieß es, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman reise wie viele andere Staatsoberhäupter zur Trauerfeier der Queen. Das teilte die saudische Botschaft mit. Ob er am offiziellen Teil teilnehmen wird, war nicht klar. Wie eine ARD-Expertin im Live-TV mitteilte, sei er nun aber doch noch ausgeladen worden. Seine mögliche Teilnahme führte im Vorfeld zu regen Diskussionen.

Zumindest teilte die saudische Botschaft mit, dass der saudische Kronprinz nach London reisen werde. Der Kronprinz Saudi-Arabiens wird für die Ermordung des Journalisten Jamal Kashoggi verantwortlich gemacht. Dieser war 2018 im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul ermordet worden.

Erzbischof von Canterbury ruft vor Queen-Begräbnis zum Gebet auf

Update 09.41 Uhr: Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, hat via Twitter zu einem Gebet für die königliche Familie aufgerufen. Er wird auch beim Gottesdienst für Queen Elizabeth II. die Predigt halten. „Lasst uns für die königliche Familie beten, die sich heute versammelt, um Ihre Majestät Königin Elizabeth II. in die Hände unseres liebenden und treuen Gottes zu legen“, schrieb der Geistliche. „Wir kommen zusammen, um für ein langes Leben zu danken, das sie im Dienst für ihr Volk und ihren Retter Jesus Christus gelebt hat.“

Beerdigung Queen Elizabeth II.: Westminster Abbey füllt sich

Update 09.24 Uhr: Während die Türen der Westminster Hall für die Öffentlichkeit geschlossen wurden, dürfen die Gäste nun in die Westminster Abbey in London, wo der Gottesdienst für Queen Elizabeth II. abgehalten wird. Mitglieder der King‘s Guards, die für die Bewachung der königlichen Residenzen verantwortlich sind, marschierten durch die Tore. Zwei Soldaten stationierten sich am Zugang. Kurz darauf passierten die ersten schwarz gekleideten Besucher die Eingangskontrolle, wie auf Fernsehbildern zu sehen ist. Einer der ersten war das britische Kabinettsmitglied Nadhim Zahawi.

Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II.: Fahnen an deutschen Behörden wehen auf Halbmast

Update vom 19. September, 08.55 Uhr: Wegen des Staatsbegräbnisses für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für Montag Trauerbeflaggung für alle Bundesbehörden in Deutschland angeordnet. Dies teilte das Ministerium via Twitter mit.

Anlässlich des Staatsbegräbnisses von Queen Elizabeth II. hat @NancyFaeser heute die Trauerbeflaggung für alle Bundesbehörden in Deutschland angeordnet. #RestInPeace pic.twitter.com/RXNOWBdcBf — Bundesministerium des Innern und für Heimat (@BMI_Bund) September 19, 2022

Tausende Menschen im Zugchaos vor London: Störung auf wichtiger Verkehrsroute

Update vom 19. September, 08.47 Uhr: Tausende Menschen reisen extra für die Beerdigung von Queen Elizabeth II. nach London. Eine riesige Herausforderung auch für die Infrastruktur in der britischen Hauptstadt. Ausgerechnet jetzt, wenige Stunden vor Zeremoniebeginn, kommt es in der Umgebung zu Windsor zu Störungen im Zugverkehr.

Verbindungen zwischen der Station Paddington und dem westlich von London gelegenen Slough waren wegen eines Oberleitungsschadens am Montagmorgen blockiert, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Die Störung dürfte viele Trauernde betreffen. Slough liegt in unmittelbarer Nähe zu Windsor. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA ist auch der Weg vom Flughafen in die Londoner Innenstadt betroffen.

Die Behörden warnten allgemein vor großem Andrang auf den Straßen, schon am Morgen waren die Straßen in Londoners Innenstadt überfüllt.

Prinzessin Charlotte und Prinz George nehmen am Queen-Begräbnis teil

Update vom 19. September, 08.30 Uhr: Neben Prinz Harry, Meghan Markle, Herzogin Kate und Prinz William werden offenbar auch deren beiden ältesten Kinder Prinzessin Charlotte und Prinz George an der Zeremonie teilnehmen. Das geht aus dem Programm des Gottesdiensts in der Westminster Abbey hervor, das am Sonntagabend veröffentlicht wurde.

Gegenüber der „DailyMail“ verriet ein Insider: „Als Eltern haben Kate und William lange darüber nachgedacht, ob George und Charlotte wirklich mit sollen. Letztendlich war es eine kollektive Familienentscheidung. Louis ist natürlich noch zu jung, aber sie glauben, die zwei sind dazu bereit“.

Wegen Staatsbegräbnis von Mit Zelten und Campingausrüstung

Update vom 19. September, 07:58 Uhr: Um 07:30 MESZ wurde die Westminster Hall für die Öffentlichkeit geschlossen. In einer kilometerlangen Schlange harrten Bürger vor dem Aufbahrungsort der Queen aus, um ihrer Königin Lebewohl zu sagen. Viele von ihnen kamen nun nicht mehr dazu – es kam zu Tränen, viele Menschen waren nach stundenlangem Warten tief enttäuscht.

In der Zwischenzeit sammeln sich immer mehr Menschen rund um die Straßen, auf denen der Trauerzug entlanggehen wird. Hunderttausende Menschen werden auf den Straßen erwartet. Viele sicherten sich schon am Vortag mit Zelten, Schlafsäcken und Campingstühlen ausgerüstet einen Platz.

Persönlicher Dudelsackspieler der Queen spielt auch auf ihrer Beerdigung

Update vom 19. September, 07.31 Uhr: Die Queen hatte sich für ihr eigenes Begräbnis eine musikalische Untermalung durch Dudelsackmusik gewünscht. Dafür kann es nur einen geben: Der persönliche Dudelsackspieler von Elizabeth II. wird die Trauerfeier für die gestorbene Königin beschließen. Major Paul Burns werde das traditionelle Klagelied „Sleep, Dearie, Sleep“ spielen, während die Trauergemeinde aufstehe und der Sarg aus der Westminster Abbey gebracht werde, berichteten britische Medien.

Staatsbegräbnis Queen Elizabeth II.: Warteschlange zum Sarg geschlossen, letzter Bürger bekommt Einlass

Update vom 19. September, 07.14 Uhr: König Charles III. dankte am Sonntag der Öffentlichkeit für deren Anteilnahme: „Wir waren über alle Maßen gerührt von allen, die sich die Mühe gemacht haben, zu kommen und dem lebenslangen Dienst meiner lieben Mutter, der verstorbenen Königin, die letzte Ehre zu erweisen“, so Charles. Um 22.40 Uhr am Sonntag wurde die Schlange vor dem Sarg der Queen offiziell geschlossen, was laut BBC zu großer Enttäuschung führte. Der letzte Bürger wird sich von der Queen um 06:30 Uhr Ortszeit (07:30 Uhr MESZ) verabschieden können, bevor das Gebäude für die Öffentlichkeit geschlossen wird und das Staatsbegräbnis beginnt.

Update vom 19. September, 6.20 Uhr: Der große Tag ist gekommen: Heute wird Queen Elizabeth II. beigesetzt. Bei der heutigen Zeremonie ist nichts dem Zufall überlassen - die Queen selbst hatte ihre Beerdigung mit geplant. Ab 7.30 Uhr werden die Türen in der Westminster Hall geschlossen, die viertägige Aufbahrung des Sargs endet damit.

Ab 11.44 Uhr geht die Zeremonie dann los. Der Sarg wird von einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette in die nahegelegene Westminster Abbey überführt. Als Vertreter Deutschlands wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dabei sein.

Am Montagabend schließlich wird die Queen auf Schloss Windsor in der St. George‘s Chapel beigesetzt. Die Kirche ist Sitz des traditionsreichen Hosenbandordens, Grabstätte englischer Monarchen und Schauplatz etlicher Hochzeiten und Taufen der Royals.

Queen Elizabeth II. wird beigesetzt: Für Steinmeier ein „Jahrhundertereignis“

Update vom 18. September, 22.42 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor dem Staatsbegräbnis für die verstorbene Königin Elizabeth II. am Montag in London auf die Einzigartigkeit des Ereignisses hingewiesen. Das Staatsbegräbnis sei ein „Jahrhundertereignis“, sagte Steinmeier am Sonntagabend im ZDF-heute-journal.

Die Queen habe „Autorität durch ihre Beständigkeit, ihre Erfahrung“ erlangt. Eine 70-jährige Regentschaft werde aber kaum noch einmal möglich sein, so der Bundespräsident. „Das kann man nicht nachahmen“, sagte er auf die Frage nach dem Vorbildcharakter der Queen. „Aber es zeigt sich, dass die Königin Mittel und Wege gefunden hat, in die Bevölkerung hineinzuwirken, Versicherung zu geben, dass dieses Land trotz aller Probleme eine Zukunft hat“, so Steinmeier, der an den Trauerfeierlichkeiten in London teilnimmt.

Beerdigung der britischen Königin Queen Elizabeth II.

Erstmeldung vom 18. September 2022: London - Am 08. September 2022 ereilte das Vereinigte Königreich die schreckliche Nachricht: Ihre Königin, Queen Elizabeth II., ist im Alter von stolzen 96 Jahren auf Schloss Balmoral verstorben. Was danach passiert, ist in dem Protokoll „Operation London Bridge“ festgehalten. Bis zum frühen Montagmorgen (19.09.22, 6.30 Uhr Ortszeit, 07.30 Uhr MESZ) bleibt ihr Sarg in Westminster Hall aufgebahrt, wo die Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, von Queen Elizabeth II. Abschied zu nehmen. Zu Höchstzeiten standen Menschen dafür bis zu 24 Stunden in einer kilometerlangen Schlange.

Beerdigung Queen Elizabeth II.: Um 11.35 Uhr wird ihr Sarg in die Westminster Abbey getragen

Am Montag wird die Royal nun ihre letzte Reise antreten. Für die Beerdigung der Queen gibt es einen minutiösen Zeitplan: Um kurz nach 11.35 Uhr (MESZ) werden Träger den Sarg der Queen von seinem Katafalk in der Westminster Hall heben und zu einer Lafette vor dem Nordtor des Gebäudes bringen. Diese wird ab 11.44 Uhr (MESZ) nicht von Pferden gezogen, sondern von 142 jungen Marine-Soldaten mit Tauen. Mehrere Mitglieder der Königsfamilie, darunter auch die über den Tod ihrer Großmutter vereinten Brüder Prinz Harry und Prinz William mit ihren Ehegattinnen, werden hinter dem Sarg bis zur Westminster Abbey schreiten, wo dieser zu einem Podest getragen wird.

+ Die Queen wird am 19.09.22 zu Grabe getragen. © Aaron Chown/PA Wire/dpa (2)

Queen Elizabeth II. äußerte vor ihrem Tod persönliche Musikwünsche zur Beerdigung

Für die Queen wurde außerdem extra ein Teil der traditionellen Zeremonie verändert, hieß es. Wie auch Prinz Philip wählte Queen Elizabeth noch zu Lebzeiten die Musik für ihre Beerdigung selbst aus. Am Ende des Gottesdienstes wird das Lied „The Last Post“ per Trompete gespielt, dann folgt eine Schweigeminute. Zum Abschluss des Staatsbegräbnisses, das um 12.00 Uhr erwartet wird, spielt ein Dudelsackspieler Elizabeth II. ein Klagelied. Nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey wird der Sarg der Königin in einer weiteren Prozession zum Wellington Arch getragen, was ebenfalls von Klängen eines Dudelsacks begleitet werden soll. Mehr als 10.000 Mitglieder des britischen Militärs sollen beteiligt sein, um die Sicherheit zu gewährleisten, heißt es vom Chef des Verteidigungsstabes in der BBC.

Die Königin wird letztendlich in der King George VI. Memorial Chapel beigesetzt, wo sie zusammen mit ihrem im vergangenen Jahr verstorbenen Ehemann Prinz Philip, dem Herzog von Edinburgh zur Ruhe kommen wird.

Queen Elizabeth II. Beerdigung: Zuschauerrekorde mit Zeremonie erwartet

Die gesamte Zeremonie ist ein riesiges Ereignis, das natürlich auch für Fans auf der ganzen Welt via Stream und im TV übertragen wird. Die AFP rechnet mit schätzungsweise 4,1 Milliarden Menschen, die die Beisetzung der Königin weltweit verfolgen werden und damit alle bisherigen Rekorde brechen werden.

Vor Ort werden 2200 Menschen zur Trauerfeier in der Westminster Abbey erwartet – die maximale Anzahl an Personen, die in der Kirche Platz haben. Erwartet werden mehr als 100 Monarchen und Staatsoberhäupter, darunter US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Schon am Abend zuvor empfing der neue König, Charles III., die Oberhäupter.

Queen Elizabeth II. Beerdigung: Gästeliste sorgt schon vorab für Empörung

Einige Namen auf der Gästeliste sorgen aber schon vor Beginn der Beerdigungszeremonie für Aufruhr: Zum Beispiel der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der für seine rechtspopulistischen Positionen bekannt ist. Aber auch, dass Kronprinz Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien anwesend sein soll, führt zu Diskussionen im Netz. Bin Salman wird vorgeworfen, hinter dem brutalen Mord am Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul zu stecken. Dessen Verlobte, Hatic Cengiz, erklärte dem „Guardian“, es sei eine „Schande“ für das Andenken der Queen und der saudische Kronprinz versuche, „Legitimation und Normalisierung“ zu erwirken. Ob die umstrittenen Personen tatsächlich teilnehmen werden, ist unklar.

Die Regierung von Russland hat dagegen keine Einladung erhalten.

