„Bitte übersetzen“: Amerikaner hat Opas Schild aus Bayern im Haus – „F*** off ist präzise“

Mit einem Schild in bayerischer Mundart hat ein US-Amerikaner Übersetzungsprobleme. Er wendet sich an Reddit – und die Community hilft ihm.

München – Ein lustiger Beitrag macht derzeit in der Bayern-Community der Plattform Reddit die Runde. Mit der Bitte „Translate this please“ („bitte übersetzen“) lud der Reddit-Nutzer u/mp40gunner ein Foto hoch. Darauf zu sehen: Ein Schild in bayerischer Mundart.

Amerikaner wundert sich über Schild aus Bayern – und bittet um Übersetzung

Auf dem Schild, das der Reddit-User auf der Plattform hochgeladen hatte, steht in bester bayerischer Mundart: „Mei Ruah will I‘ ham“. Kaum überraschend, dass der Amerikaner diesen Satz nicht übersetzen kann – denn auch der Google-Übersetzer scheitert hier. Denn lässt man diesen an den Ausruf ran, kommt „I want Mei Ruah“ dabei heraus. Lustig, aber für den Amerikaner nicht gerade hilfreich. Daher wandte er sich wohl nun an die Bayern-Community bei Reddit und bat um Hilfe.

In einem Kommentar erklärt der Amerikaner auch den Hintergrund. Das Schild habe im Haus seines Opas in Fürstenfeldbruck gehangen. In den 50er Jahren sei dieser dann in die USA ausgewandert. Sein Opa sei schon vor langer Zeit gestorben und er habe nie herausgefunden, was es bedeutet. Überprüfen lassen sich diese Informationen natürlich nicht.

Reddit-Community liefert Übersetzung – und hat dabei eine Menge Spaß

Selbstverständlich stehen die Reddit-User dem Amerikaner hilfsbereit zur Seite. Die Antwort mit den meisten Daumen nach oben lautet: „Mei Ruah will i‘ ham is bavarian for fuck off“. Ein weiterer User kommentiert hierunter mit Lach- und Zwingersmileys, dass dies wohl die bislang präziseste Übersetzung des Schildes sei.

Andere Nutzer übersetzen das Schild etwas zurückhaltender. Das Schild sage aus, dass man in Ruhe gelassen werden wolle, heißt es da. Natürlich ins Englische übersetzt. Ein Nutzer betont noch, dass durch den Satzbau, der ja wie eine Antwort auf eine Frage gestellt ist, die Betonung auf „mei Ruah“ liege, um den geäußerten Wunsch mit Nachdruck zu unterstreichen. Letztlich konnte die Reddit-Community dem Amerikaner also helfen – und er kann das Schild mit gutem Gewissen und als Andenken an seinen Opa aus Bayern hängen lassen. (fhz)

