Bauchtrauma, Rippen- und Schädelprellung: Schüler (11) auf Pausenhof zusammengeschlagen

Sieben gegen Einen

+ © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Sieben Kinder und Jugendliche gingen auf einen Elfjährigen auf dem Pausenhof der Kopernikusschule in Freigericht los. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Sieben Schüler haben einen Elfjährigen auf dem Pausenhof einer hessischen Schule brutal zusammengeschlagen. Die Mutter des Jungen hat nun Anzeige gestellt. Mehr dazu lesen Sie hier:

Lesen Sie auch Sieben gegen Einen: Schüler schlagen Elfjährigen auf Pausenhof zusammen Sieben gegen Einen: Schüler schlagen Elfjährigen auf Pausenhof zusammen

Freigericht - Das Video ist nur elf Sekunden lang, aber die haben es in sich: Sieben Kinder und Jugendliche gehen auf einen Elfjährigen los, drängen ihn in eine Ecke auf dem Pausenhof der Kopernikusschule in Freigericht, er hält schützend die Arme vor sein Gesicht. Zugetragen hat sich das alles am 1. Februar. Die Mutter des Jungen hat Anzeige gegen die Schläger gestellt und spricht öffentlich über den Fall, um auf Mobbing und Gewalt aufmerksam zu machen: „Hier ist eine Grenze überschritten. Das Video ist im Umlauf, aber keiner will etwas mitbekommen haben.“ Zudem könne es auch andere Kinder treffen.

Wie die Schule auf den Vorfall auf dem Pausenhof reagierte, verrät fuldaerzeitung.de.

Stumpfes Bauchtrauma, Rippen- und Schädelprellung: „Daran sieht man, wie hart zugeschlagen wurde“, sagt die Mutter. Dazu kommen die psychischen Auswirkungen, die wohl länger brauchen werden, um zu verheilen. Ihr Sohn leide an Appetitlosigkeit und schlafe wenig, es gelinge ihm nun langsam, sich einer Therapeutin gegenüber zu öffnen. Die Mutter macht sich selbst Vorwürfe, die Zeichen nicht früher erkannt zu haben: Ihr Sohn habe öfter über Bauchschmerzen geklagt, habe sie gefragt, ob sie ihn in die Schule bringen könne. Die Noten sackten ab. „Jetzt ergibt das alles einen Sinn.“