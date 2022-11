Bau der Hyperloop-Teststrecke ist „extrem wichtig“ für TUM-Forschungsprojekt

Fortbewegung der Zukunft

Gabriele Semino und sein Team von der TUM wollen die „Geschwindigkeit vom Fliegen auf den Boden“ bringen. BuzzFeed News erzählt er, was die größten Herausforderungen hierbei sind.

Am 30. September zeigte sich beim Spatenstich für die erste TUM Hyperloop Teststrecke in Europa auch der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der die Hightech Agenda ins Leben gerufen hat, mit der Bayern den „Wettbewerb um Künstliche Intelligenz“ gewinnen möchte. Sein Bundesland soll auch „noch in zehn Jahren in der Champions League mitspielen“ – zumindest was technischen Fortschritt anbelangt. Den sieht Söder wohl in Projekten wie dem Hyperloop, an dem die Technische Universität München (TUM) seit einigen Jahren forscht.

BuzzFeed.de hat mit Gabriele Semino, dem Projektleiter von TUM Hyperloop über das Zukunftsprojekt gesprochen.

Rubriklistenbild: © Andreas Heddergott/TUM