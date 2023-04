US-Konzern stellt erste Barbie mit Down-Syndrom vor – „Großer Schritt für die Inklusion“

Repräsentation in Spielzeug

Mattel bringt ein neue Puppe auf den Markt: Eine Barbie mit Down-Syndrom. Damit will der US-Spielzeugriese Stigmatisierungen bekämpfen.

El Segundo – Mit Rollstühlen, Hörgeräten oder Prothesen: Barbie-Puppen gibt es in den verschiedensten Variationen. US-Spielzeugriese Mattel möchte damit die menschliche Vielfalt in seinen Spielzeugen abbilden. Nun bringt das Unternehmen erstmals eine Barbie-Puppe mit Down-Syndrom auf den Markt.

Damit will Mattel seinen Beitrag im Kampf gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung leisten, erklärte der Spielzeughersteller am Dienstag (25. April) in einer Mitteilung. Die neue Puppe soll es Kindern ermöglichen, sich selbst in dem Spielzeug wiederzuerkennen und andere dazu „ermutigen, mit Puppen zu spielen, die nicht so aussehen wie sie selbst“, sagte Mattel-Vizepräsidentin Lisa McKnight. Barbie spiele eine wichtige Rolle in den frühen Erfahrungen von Kindern.

Barbie mit Down-Syndrom: US-Spielzeughersteller arbeitet mit NGO zusammen

Für die Entwicklung der Puppe hat das Unternehmen mit der National Down Syndrome Society (NDSS) zusammengearbeitet. Die Non-Profit-Organisation setzt sich für Menschen mit Down-Syndrom und ihre Angehörigen ein. Die Erfahrungen der Organisation seien „von Anfang bis Ende in den Designprozess, einschließlich der Skulptur der Puppe, der Kleidung, des Zubehörs und der Verpackung“ eingeflossen, hieß es weiter.

+ Model Ellie Goldstein mit der ersten Barbie-Puppe mit Down-Syndrom: Die US-Spielwarenfirma Mattel hat erstmals eine solche Puppe auf den Markt gebracht. © Catherine Harbour/Mattel/dpa

Die Puppe hat lange, helle Haare und eine pinkfarbene Kette. Sie hat ein Gesicht und einen Körper, die solchen von Frauen mit Down-Syndrom – bekannt auch als Trisomie 21 – ähneln soll. So ist das Gesicht runder und die Ohren kleiner. Zudem hat sie einen flachen Nasenrücken und leicht mandelförmige Augen. Die Spielzeug-Puppe trägt zudem ein buntes Blumenkleid mit Schmetterlingen, die für die Unterstützung für Menschen mit dem Down-Syndrom stehen.

Neue Barbie-Puppe mit Down-Syndrom: „Großer Schritt nach vorne für die Inklusion“

Bei Menschen mit Down-Syndrom liegt meist das Chromosom 21 dreimal vor, statt zweimal. Das Syndrom ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt. Nach Abgaben des Deutschen Down-Syndrom Infocenters kommt das angeborene Syndrom bei 800 Geburten je einmal vor. In Deutschland leben schätzungsweise 30.000 bis 50.000 Personen mit Trisomie 21.

In der Vergangenheit wurde Spielzeugherstellern vorgeworfen, mit Barbie-Puppen Stereotype über Frauen zu fördern und ein falsches Schönheitsideal vorzugeben. Seit Jahren versucht Mattel aber, sich von diesem Image zu lösen. Inzwischen gibt es dem Konzern zufolge 175 verschiedene Barbie-Puppen. Die neue Barbie mit Down-Syndrom sei ein „großer Schritt nach vorne für die Inklusion und ein Moment, den wir feiern.“ (kas/dpa/AFP)

