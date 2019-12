Skurriler Bankraub: Was dieser Dieb mit seiner Beute macht, gibt es nur an Weihnachten

„Weihnachtsmann“ mal anders?

In Colorado Springs in den USA spielte sich ein extrem skurriler Bankraub ab. Der weißbärtige Bankräuber soll sein erbeutetes Geld in Weihnachtsmann-Manier unter die Leute gebracht haben.

Ein extrem skurriler Bankraub spielte sich am Donnerstag in Colorado Springs in den USA ab.

spielte sich am Donnerstag in in den USA ab. Der Bankräuber plante weder, das Geld für sich zu behalten, noch zu fliehen.

Stattdessen beglückte er Passanten mit seinem erbeuteten Geld.

Colorado Springs - Es klingt mehr nach einem kitschigen Weihnachtsfilm als nach der Realität: Ein Bankräuber im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado hat am Montag seine Beute in einer höchst weihnachtlichen Art verwendet.

Augenzeuge über Bankräuber: „Er rief ‚Merry Christmas‘“

Ganz im Zeichen der Nächstenliebe behielt der 65-jährige David Wayne Oliver nach seinem Raubzug in der Academy Bank zur Mittagszeit das Geld nicht für sich, sondern warf die Geldscheine aus seinem Sack in die Luft, auf die Straße und unter die Leute. Dabei rief der Mann mit dem weißen Rauschebart „Merry Christmas“ - Frohe Weihnachten. Das berichtet das amerikanische Nachrichtenportal „KKTV“. Der Bankräuber hatte behauptet, eine Waffe zu haben.

Augenzeuge Dion Pascale berichtet: „Er begann das Geld aus einem Sack rauszuwerfen, nachdem er 'Merry Christmas' geschrien hatte.“

Bankräuber will nicht fliehen: Er setzt sich gemütlich in den nächsten Starbucks

Skurril war auch, was danach passierte: Oliver spazierte zum nächstgelegenen Starbucks um die Ecke und wartete dort auf die Polizei. Diese traf wenig später ein und verhaftete den Bankräuber.

Und das Geld? Viele Passanten hoben die Scheine auf und brachten sie zur Bank zurück. Doch wie die „Denver Post“ berichtet, sollen trotzdem tausende Dollar fehlen. Oliver sitzt mittlerweile im Gefängnis, seine Kaution beträgt 10.000 Dollar. Oliver wird am Donnerstag einem Richter vorgeführt.

