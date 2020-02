Nach Brand im Hauptbahnhof: Totales ICE-Chaos in Stuttgart dauert an 

Nervig für Bahnreisende

Chaos im Bahnverkehr in Süddeutschland am Dienstag: Für Fernreisende geht in Stuttgart nach einem Brand immer noch nichts.

Ein Feuerwehreinsatz sorgte am Dienstag für Chaos am Hauptbahnhof Stuttgart.

Auch das Sturmtief Petra führte in Süddeutschland für Behinderungen.

Update 15.40 Uhr: Es war ein Kabelbrand in einem Versorgungstunnel, der am Dienstag für die stundenlange Sperrung des Stuttgarter Hauptbahnhofs gesorgt hat. Während S-Bahnen und Regionalverkehr später zumindest eingeschränkt wieder fuhren, werden Fernzüge wie ICE- und IC-Züge weiterhin den ganzen Dienstag über umgeleitet und fahren Stuttgart nicht an.

Fernzüge sollen weiterhin in Esslingen oder anderen Bahnhöfen in der Nähe Stuttgarts starten oder enden. Alle Reisenden werden aufgefordert, gegebenenfalls mit der S-Bahn dorthin zu fahren.

Stuttgart/Kempten/München - Es war teilweise ein chaotischer Morgen für Bahnreisende in Süddeutschland. Auf Grund eines Feuerwehreinsatzes war der Stuttgarter Hauptbahnhof bis in den Vormittag gesperrt. Der Zugverkehr wurde komplett eingestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Feuer im Stuttgarter Hauptbahnhof: Zugverkehr komplett eingestellt

Der Brand brach gegen 8.30 Uhr aus. Nach Angaben des Bundespolizei-Sprechers brannte es in einem Tunnel unterhalb der Gleise. Es entwickelte sich starker Rauch, der nach oben zu den Gleisen stieg. Die Ursache dafür war vorerst unklar. Reisende sollten aus Sicherheitsgründen in den Zügen bleiben, die Bahnsteige wurden geräumt (auch heidelberg24.de* berichtete).

Fernverkehrs-Züge mussten umgeleitet werden. ICE-Züge fuhren den Hauptbahnhof nicht an. In Esslingen, Vaihingen (Enz) und Plochingen wurden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Die Sperrung des S-Bahn-Verkehrs wurde erst gegen 10 Uhr wieder aufgehoben. Reisende durften nach und nach zurück zum S-Bahn-Tunnel am Hauptbahnhof. Für aktuelle Informationen sollen Bahnreisende sich über die Reiseauskunft auf bahn.de informieren.

Sturmtief Petra sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr in Süddeutschland

Neben dem Feuerwehreinsatz in Stuttgart kommt es derzeit auch durch das Sturmtief Petra zu Auswirkungen auf den Bahnverkehr im Süden Deutschlands. Es kann unwetterbedingt weiter zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Starkregen im Allgäu: Strecke bei Kempten gesperrt

Wegen des andauernden Starkregens im Allgäu und des angekündigten Hochwassers der Iller und der damit verbundenen Flutung der Hochwasser-Polder ist die Strecke zwischen Kempten Hauptbahnhof und Immenstadt gesperrt (siehe hierzu ebenfalls heidelberg24.de). Es kommt derzeit zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Betroffen sind IC- und EC-Züge zwischen Oberstdorf und Stuttgart, bzw. Oberdorf bis Augsburg bzw. Lindau bis München.

Auch in der Region München gab es ein S-Bahn-Chaos am Dienstagmorgen, wie tz.de* berichtet.. Ursache war auch hier das stürmische Wetter.

