Beim Schnorcheln: 21-jährige Frau vor Augen ihrer Eltern von drei Haien zerfleischt

Bei einem Haiangriff starb eine 21-jährige Studentin aus Amerika.

Sie wollte einen Schnorchel-Ausflug auf den Bahamas machen, kam jedoch nicht mehr lebend zurück. Eine 21-Jährige starb bei einem grausamen Haiangriff.

Nassau - Ein tragischer Schnorchel-Zwischenfall ereignete sich auf den Bahamas. Dort unternahm eine 21-Jährige eine geführte Bootstour, die Touristen zu einem Schnorchel-Hotspot bringen sollte, wo sie anschließend die berühmten Bahamas-Schweine bestaunen könnten. Doch so weit kam es nicht. Gerade als Jordan Lindsey ins Wasser ging, wurde die junge Frau von drei Haien attackiert, wie dailymail berichtete. Dabei wurde ihr rechter Arm komplett abgerissen und sie erlitt schlimme Verletzungen an ihrem linken Arm, beiden Beinen und am Gesäß. Noch heftiger: Ihre Eltern riefen dem Mädchen zu - sie entdeckten die Raubtiere und wollten ihre Tochter warnen. Doch es war zu spät: Die Eltern mussten den grausigen Haiangriff auf ihre Tochter mit ansehen.

Als Retter die 21-Jährige bergen konnten und zum Strand brachten, war sie bereits tot. Auch das US-Außenministerium bestätigte den Tod der Studentin, der Strand wurde nach dem Vorfall sofort gesperrt.

Haiangriff auf den Bahamas: Schwester sammelt Spenden für Beerdigung

Ihre Schwester sammelt nun Spenden für die Überführung und Beerdigung der 21-Jährigen, auf gofundme.com richtete sie dafür eine Crowdfunding-Kampagne ein.

„Jordan Lindsey war eine geliebte Tochter, Schwester und Freundin“, beginnt sie ihren Aufruf, „Jordan hatte die schönste, sanfteste Seele und wird tief vermisst. Ihr Körper muss von den Bahamas zurück zu ihrem Heimatort Kalifornien transportiert werden, was sehr teuer ist.“ Bisher kamen dafür schon mehr als 7000 Dollar zusammen (Stand 27.06.19).

Haiangriff auf den Bahamas: Tour-Guides sind schockiert über Vorfall

Die junge Studentin war das einzige Opfer des Haiangriffs, die Tour-Guides reagierten schockiert. Dies sei die erste Attacke nach über einem Jahrzehnt auf den Bahamas gewesen, gab das Shark Research Institute bekannt.

Glück im Unglück hatte hingegen eine Schülerin vor der Küste des US-Bundesstaates North Carolina. Sie überlebte einen Haiangriff schwerverletzt, weil ihr Vater den Hai in die Flucht schlug. Ansonsten begeben sich Influencer jedoch immer mehr in Gefahr. Für ein perfektes Foto mit Ammenhaien riskierte eine Bloggerin ihren Arm.