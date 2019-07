Bewusstlos in Klinik: Mann schlägt Schüler aus unfassbarem Grund mit Faust ins Gesicht

Fahrradfahrer-Pärchen haut anschließend ab

+ © dpa/Screenshot Google Maps/Collage Thielen Der 13-Jährige bekam den Faustschlag direkt ins Gesicht. © dpa/Screenshot Google Maps/Collage Thielen

Der 13-jährige Schüler geht bei dem unvermittelten Angriff direkt zu Boden.

Es ist kaum zu glauben, was sich an einem Radweg in Schöntal am Donnerstagnachmittag abspielte. Wie echo24.de* berichtet, wurde ein Schüler von einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Grund: einfach unfassbar.

Baden-Württemberg: Mann schlägt Schüler mit Faust ins Gesicht

Gegen 16.15 Uhr war der 13-Jährige in einer Gruppe von insgesamt sechs Schülern auf dem Rückweg von einem Schulprojekt im Rahmen einer Klassenfahrt. Die 13- und 14-Jährigen befanden sich auf dem Radweg beim "Großen Garten", als ihnen ein Paar entgegenkam, das in Richtungen Berlichingen radelte.

Beim Vorbeifahren schlug der männliche Radfahrer dem Schüler unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 13-Jährige ging dabei benommen zu Boden. Danach hielt der Unbekannte an, wickelte sich sein Fahrradschloss um die Hand und meinte sinngemäß, wenn die Kinder heutzutage nicht mehr Platz machen würden, müsse man sie eben schlagen.

Nach Faustschlag ins Gesicht: Schüler bricht bewusstlos zusammen - Klinik

Danach fuhr der rabiate Radler zusammen mit seiner Begleiterin weiter. Die Kinder setzten ihren Weg zunächst fort, bis der Junge plötzlich erneut zusammenbrach und das Bewusstsein verlor. Sofort wurde ein Rettungswagen angefordert, der den 13-Jährigen mit Sondersignal ins Krankenhaus bringen musste.

Drei Polizeistreifen fahndeten unterdessen nach dem unbekannten Schläger, konnten ihn jedoch trotz intensiver Suche nirgends entdecken. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Radler-Paar gesehen haben oder Hinweise zur Identität der beiden geben können.

Polizei sucht nach unfassbarem Vorfall nach Tätern und Zeugen

Beide sind etwa 50 bis 60 Jahre alt, trugen zum Tatzeitpunkt keinen Schutzhelm und waren mit identischen, rot-schwarzen Fahrradtrikots bekleidet. Am Fahrrad des Mannes waren Packtaschen im gleichen Design angebracht. Der Mann ist eher von kleiner und dicker Statur, hat graue, kurze Haare und trug eine Sonnenbrille. Seine Begleiterin hat auffallend blonde, kurze Haare.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Krautheim, Telefon 06294/234, zu melden. Der Junge konnte laut Polizei nach medizinischer Behandlung wieder aus der Klinik entlassen werden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.

* echo24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.