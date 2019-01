Wetterchaos in Südbayern: Erstes Skigebiet schließt wegen zu viel Schnee

Fast alle Lifte haben zu

Das Wetter-Chaos hält auch am Dienstag ganz Südbayern in Atem. Ein erstes Skigebiet schließt nun komplett, weil zu viel Schnee gefallen ist.

Lenggries/Bad Tölz - Das Skigebiet Brauneck hat bis auf weiteres geschlossen. Der Grund: Zu viel Schnee.

Genauer: Wegen der hohen Schneelast auf den Bäumen in den Lifttrassen und an den Skipisten bleiben die Bahnen und Lifte im Skigebiet Brauneck am Dienstag geschlossen.

Nach Bergbahn-Angaben sind nur die kleinen Tallifte am Streidl-, Draxl- und Jaudenhang in Betrieb.

Wann das Skigebiet Brauneck wieder aufmacht, bleibt vorerst offen. Die nächste Schneewalze soll bereits am Dienstagabend auf Südbayern treffen.

