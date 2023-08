Babysitter muss wegen Kindesmissbrauchs lange in Haft

Kriminalität

+ © Thomas Banneyer/dpa Der Angeklagte neben seiner Rechtsanwältin im Kölner Landgericht. Der Mann wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. © Thomas Banneyer/dpa

Es geht um unzählige Fälle schwerer sexuellen Gewalt an Kinder. Dafür wird ein 34-Jähriger in Köln zu zehn Jahren Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt

Köln - Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs ist ein ehemaliger Babysitter am Dienstag in Köln zu zehn Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Damit wird der 34-Jährige nach Verbüßung seiner Haftstrafe nicht auf freien Fuß, sondern in einen Maßregelvollzug kommen.

Das Kölner Landgericht befand den Deutschen unter anderem des mehrfachen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs sowie der Herstellung und des Besitzes von Kinderpornografie für schuldig. Zwischen Herbst 2019 und Mai 2022 hatte der Mann nach Überzeugung des Gerichts insgesamt 22 Kindern im Alter zwischen einem und sechs Jahren zum Teil schwere sexuelle Gewalt angetan. Darunter befand sich auch ein schwer behindertes Mädchen.

Eine Vielzahl der Taten filmte oder fotografierte der Angeklagte. Tatorte waren laut Urteil die Wohnung des 34-Jährigen, aber auch Betreuungseinrichtungen, in denen er als Aushilfskraft tätig war. Zudem habe es sexuelle Übergriffe in Umkleidekabinen von öffentlichen Schwimmbädern und in den Wohnungen der Eltern der Opfer gegeben.

Der Angeklagte hatte in dem Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt. „Sie haben, nach anfänglichem Taktieren und Lügen, hier geschildert, was tatsächlich passiert ist“, hielt der Vorsitzende Richter dem 34-Jährigen zugute. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Revision kann eingelegt werden. dpa