AVE in Spanien: Neue Zug-Verbindung von Murcia nach Madrid für 19 Euro

Bahnfahren in Spanien

+ © Alfonso Duran/Carm Bereit zum Einsteigen: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez (3. v. r.) und König Felipe (4. v. r.) eröffnen die neuen AVE-Verbindung von Murcia nach Madrid. © Alfonso Duran/Carm

Mal schnell mit dem Zug von Murcia nach Madrid: Spaniens König hat die neue AVE-Verbindung eröffnet. Wie schnell der Zug ist und was das Ticket kostet, steht in diesem Artikel:

Murcia – 30 Jahre hat es gedauert, bis Spaniens Hochgeschwindigkeitszug AVE endlich Einzug in Murcia hält. Spaniens König Felipe und Ministerpräsident Pedro Sánchez haben die neue AVE-Strecke von Murcia nach Madrid am 20. Dezember eröffnet, wie costanachrichten.com berichtet.

Die prominenten Passagiere stiegen in Madrid ein und kamen nach Plan in Murcia an. Auf dem neuen Fahrplan stehen täglich acht Verbindungen, vier Hin- und vier Rückfahrten, die schnellste Fahrt dauert nur zwei Stunden und 45 Minuten. Bis zum 29. Dezember werden Tickets für 19 Euro pro Strecke angeboten.