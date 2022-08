Brand auf Autofähre vor Schwedens Küste unter Kontrolle - 300 Menschen an Bord

Eilmeldung

Wie die Behörden mitteilen, ist der Brand auf der Autofähre weitgehend unter Kontrolle. Rund 300 Menschen befinden sich auf dem Schiff.

Update von Montag, 29. August, 14. 10 Uhr: Nach einem Brand auf eine Autofähre vor der Küste Schwedens gibt es nun Entwarnung. Wie mehrere schwedische Medien wie die Zeitung Dagens Nyheter berichten, sei die Lage inzwischen unter Kontrolle. Das habe die Sprecherin der schwedischen Seeschifffahrtsverwaltung, Lisa Mjörning, bestätigt. Das Schiff liege aktuell nordwestlich von der Insel Gotska Sandön. Weiter erklärt die Sprecherin gegenüber der Zeitung, dass keine Evakuierung durchgeführt werden müsse und auch niemand verletzt sei.

Brand auf Autofähre vor Schwedens Küste: 300 Menschen an Bord

Erstmeldung von Montag, 29. August: Stockholm – Vor der Küste von Schweden ist am Montag (29. August) eine Autofähre mit rund 300 Menschen an Bord in Brand geraten. Nach Angaben eines Sprechers der schwedischen Schifffahrtsbehörde wurden drei Hubschrauber und sieben Schiffe vor Ort geschickt und es wurde mit der Evakuierung der Fähre begonnen. Demnach war der Brand auf dem Autodeck ausgebrochen. (slo/AFP)