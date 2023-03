„Überragendes öffentliches Interesse“: Autobahn-Projekte in Hessen sollen schnell realisiert werden

Koalitionsausschuss

Die Ampel stellt die Ergebnisse ihrer Koalitionsverhandlungen vor. Dazu gehört der Autobahnausbau in Hessen an 29 Stellen. Die Landesregierung begrüßt das Vorhaben.

Frankfurt – Nach langen Verhandlungen stellten SPD, FDP und Grüne als Ergebnis ihres Koalitionsausschusses am Dienstag (28. März) ein Maßnahmenpaket vor. Im Mittelpunkt stehen Klimaziele, aber auch die Infrastruktur auf der Straße und Schienen.

Die Ampel-Koalition kündigt umfangreiche Bauvorhaben für die Autobahn an. Vor allem in Hessen soll ein Teil schnellstmöglich realisiert werden – hier befinden sich 29 von den insgesamt 144 Projekten. Ziel ist die Beseitigung von Engpässen und Lückenschlüssen auf den Autobahnen A3, A5, A45, A60, A66, A67 und A661, um Staus zu vermeiden.

Hessen: Positive Reaktion der Grünen auf Ampel-Beschluss

Mathias Wagner, Fraktionsvorsitzender der Grünen im hessischen Landtag, äußert sich am Mittwoch sehr zufrieden über die Einigung der Bundesregierung. „Wenn wir die Entscheidungen und Planungen in unserem Land insgesamt beschleunigen wollen, gilt das natürlich auch für den Straßenverkehr.“

An der Infrastruktur auf den Straßen Hessens ließen sich mittlerweile erhebliche Verfallserscheinungen beobachten. Fehlende Entschlossenheit und ausbleibende Entscheidungen in den letzten Jahrzehnten seien die Ursache, so Wagner. Brücken und Straßen müssten besonders dringend saniert werden. Der Grünenpolitiker zeigt große Handlungsbereitschaft, den Beschluss der Ampel umzusetzen. „Wir werden jetzt die Bedingungen klären und in der Koalition in Ruhe beraten, was der Beschluss im Bund für Hessen bedeutet.“

Habeck „nicht stolz“ auf Baupläne

Robert Habeck ist weniger euphorisch. Der Neu- und Ausbau der Autobahn stand für ihn und die Grünen-Fraktion im Bundestag eigentlich nicht auf der Agenda. Der Beschluss sei vielmehr auf Gesuch der FDP zustande gekommen. Entsprechend äußerte er sich bei Markus Lanz: „Und da sind wir, wie auch, würde ich sagen, bei den Maßnahmen, die im Verkehrsbereich ergriffen wurden, nicht stolz drauf.“

Er betont, der gefundene Kompromiss belaufe sich auf die Reparatur und Ausweitung an notwendigen Stellen – Neubau gehöre nicht dazu. Im Hinblick auf die Erfüllung der Klimaschutzziele wehrten sich die Grünen zunächst gegen jedes Bauvorhaben auf der Autobahn. Vor allem die FDP plädierte aber stark für diesen und bezog sich auf ein vermeintlich bestehendes „überragendes öffentliches Interesse“. (Maibrit Schültken)

