Auto rast in Menschengruppe – mindestens fünf Verletzte

In Berlin hat sich ein schlimmer Unfall ereignet, wie die Berliner Feuerwehr berichtet. Ein Auto ist am Freitagmittag in eine Menschengruppe gerast. Es gibt mehrere Verletzte.

Berlin - Wie die Berliner Feuerwehr berichtet, ist ein Auto in eine Menschengruppe gerast. Mindestens fünf Personen sind verletzt. Der weiße Audi krachte zuerst in ein Gebäude und stoppte, laut Bild, dann vor einem Café.

Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall im Berliner Stadtteil Charlottenburg kommen konnte. Augenzeugen berichten, dass der Fahrer am Steuer gesundheitliche Probleme gehabt habe.

Die Feuerwehr ist mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Fahrer des Unfallwagens wurde aus dem Audi befreit.

Der Fahrer des Pkw wurde aus dem Fahrzeug durch die @Berliner_Fw befreit. Die verletzten Personen werden durch den Rettungsdienst betreut und in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Wir sind mit 30 Kräften vor Ort und die @polizeiberlin hat die Ermittlungen aufgenommen. pic.twitter.com/GxguH8LcbR — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 5. Oktober 2018

