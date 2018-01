Auto kracht unter Lkw - Mindestens ein Toter bei Unfall auf A38

Fahrzeug geht in Flammen auf

+ © Kathleen Sturm/dpa Auto gerät auf A38 unter Lastwagen - Strecke gesperrt © Kathleen Sturm/dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 38 in Thüringen ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.

Heringen - Auf der Fahrbahn bei Heringen in Richtung Leipzig krachte ein Auto unter einen Laster und ging in Flammen auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um den Fahrer des Autos. Wegen der Hitze kam die Feuerwehr zunächst nicht an das Pkw-Wrack heran. Erst nachdem das Feuer gelöscht worden war, konnte die Bergung des Wagens beginnen. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, war noch unklar, ob in dem Auto weitere Menschen saßen.

dpa