Enkel bekommt Rubbellos von Oma zum 18. Geburtstag und wird auf Fahrt zum Angeln zum Lotto-Millionär

„Perfektes Geschenk“

Ein Teenager wird an seinem 18. Geburtstag zum Lotto-Millionär. An den Gewinn kommt er aber zunächst nicht dran.

München/Turlock – Nicht viele Menschen werden exakt an dem Tag, an dem sie erstmals legal Lotto spielen können, Millionäre. Einem jungen Mann in den USA namens Kaleb Heng erging es so. Seine Großmutter hatte ihm ein Rubbellos zum 18. Geburtstag geschenkt – und ihm so zu großem Reichtum verholfen. Doch der gerade volljährig gewordene Glückspilz aus dem kalifornischen Turlock musste zunächst eine kleine Hürde nehmen, bevor er den Gewinn von einer Million US-Dollar einsacken konnte.

Oma schenkt Enkel Rubbellos zum 18. Geburtstag – der wird Lotto-Millionär

„Ich bin ziemlich aufgeregt! Damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, erzählte Heng der California Lottery, von der das Glückslos stammt. Wie hätte er auch? Sein ganzes Leben lang war er zu jung, um an der Lotterie „The Perfect Gift“ teilzunehmen. Aber an dem Tag, an dem er erstmals legal spielen durfte, überraschte ihn seine Großmutter mit einem Rubbellos.

Das entpuppte sich dann gleich als der Hauptgewinn im Wert von einer Million Dollar (umgerechnet etwa 910.000 Euro). Was für eine Lotto-Premiere für den jungen Mann. Sehr viel mehr Geld sein Eigen nennen durfte ein anderer Lotto-Gewinner, der es jedoch größtenteils verprasste.

Teenager knackt Lotto-Jackpot – und muss Ausweis beantragen, um an den Gewinn zu kommen

Seinen 18. Geburtstag, der sein Leben wohl auf den Kopf gestellt hat, beschrieb der frischgebackene Millionär Kaleb Heng anschließend. „Meine Mutter fuhr mich zum Angeln, und auf dem Weg dorthin rubbelte ich das Los auf. Wir mussten rechts ran fahren. Es war eine Million Dollar, doch ich hatte noch nicht einmal einen Ausweis“, berichtete er von seinem Dilemma. „Wir drehten um und fuhren wieder nach Hause, denn ich musste erst einen Ausweis beantragen, bevor ich den Gewinn abholen konnte.“

Laut der Pressemitteilung der Lotteriebehörde von Anfang April beteuerte der 18-Jährige, seine Großmutter habe ihm damit wirklich „das perfekte Geschenk“ gemacht. Und anders als der Lotto-Millionär, der seinen Gewinn bedauert und verflucht, weiß der frisch gebackene Millionär etwas Sinnvolles mit dem vielen Geld anzufangen.

„Perfektes Geschenk“ : 18-Jähriger will Millionengewinn in Ausbildung investieren

Mit dem Gewinn des Rubbelloses, das seine Oma ihm vor seinem Angelausflug in einem Oasis-Markt in Turlock (Kalifornien) gekauft hatte, möchte der 18-Jährige bescheiden umgehen. Der junge Mann will einen Teil des Geldes in seine Ausbildung an einem College investieren, sagte er der California Lottery.

Auch in einem weiteren US-Bundesstaat, nämlich in Florida, brachte ein Los einer Familie Anfang April Riesenglück. Mit dem Geld aus dem Lotto-Gewinn finanziert eine Frau nun die Krebstherapie ihrer Tochter.

