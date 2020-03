Die Polizei löst im Kampf gegen Corona damit Gruppen auf: Was das Infektionsschutzgesetz besagt

„Notwendige Schutzmaßnahmen“

Wegen der Corona-Krise wird überall über eine Ausgangssperre in Deutschland gemutmaßt. Die Polizei löst Gruppen unter Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz auf. Lassen sich mit diesem auch Ausgangssperren begründen?

Wegen der Corona-Krise* mutmaßen viele Deutsche über eine Ausgangssperre wie in Italien, Spanien oder Frankreich .

mutmaßen viele Deutsche über eine wie in oder . Die Polizei löst im Kampf gegen das Coronavirus* etwa in München Gruppen unter Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz auf.

löst im Kampf gegen das etwa in Gruppen unter Hinweis auf das auf. Doch was besagt das Infektionsschutzgesetz - auch eine Ausgangssperre?

München - In WhatsApp-Chats, bei Video Calls, in Familienrunden - es ist ein heiß diskutiertes Thema: Kommt auch in Deutschland wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus* die Ausgangssperre.

So wie inItalien, Frankreich, Spanien und Belgien. Als rigorose Maßnahme zu Eindämmung in der Corona-Krise*. Einem Bericht zufolge soll es am Sonntag Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder über eine Ausgangssperre geben, die formal juristisch nirgends im Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland niedergeschrieben ist.

Trotz Coronavirus: Münchner strömen in Englischen Garten und an die Isar

Aktuell wählt die Polizei in Großstädten wie München eine andere Herangehensweise: Am Donnerstag hatte es zeitweise 18 Grad in der bayerischen Landeshauptstadt, bei strahlendem Sonnenschein. Und was macht der Münchner an solchen Tagen? Die Bewohner der Millionenmetropole strömen in ihren geliebten Englischen Garten und an die Isar, und damit ins Freie.

+ Kampf gegen das Coronavirus: Polizisten lösen im Englischen Garten in München Gruppen auf. © dpa / Matthias Balk

Im Englischen Garten, wo sich in der Regel Studenten der nahen Universität, Rentner, Eltern mit ihren Kleinkindern, Berufstätige in der Mittagspause und (normalerweise auch) Touristen tummeln, griff die Münchner Polizei wegen der Corona-Bekämpfung* knallhart durch.

Kampf gegen Corona: Polizei beruft sich auf das Infektionsschutzgesetz

So wurden vor allem Gruppen flanierender Studenten und Jugendlicher durch die Bereitschaftspolizei aufgelöst - unter Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz. Doch was besagt dieses?

In Paragraf 28 zu Schutzmaßnahmen regelt dieses die „Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten“.

+ Gespenstische Szenen: Einheiten der Carabinieri (Bundespolizei) überwachen in Rom die Ausgangssperre. © AFP / FILIPPO MONTEFORTE

Die zuständige Behörde kann „Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten“, heißt es unter Absatz eins: „Sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder (...) bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind.“

Coronavirus: Das Grundgesetz kennt keine Ausgangssperre

Der Paragraf merkt an, dass Freiheitsrechte und damit Grundrechte eingeschränkt werden. Dies dürfte ein wesentlicher Aspekt der Verhandlungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten sein. Nach den Schrecken der NS-Zeit sind die Grundrechte im Grundgesetz, der Verfassung der Bundesrepublik, stark geschützt und repräsentiert.

In Absatz zwei werden Masern als Beispiel aufgeführt. Exemplarisch wird beschrieben, dass die Schutzmaßnahmen auch gegen Personen angewandt werden dürfen, die sich noch nicht infiziert haben - um diese zu schützen. Genau nach diesem Muster handelt offenbar die Polizei in München und andernorts.

Ausgangssperre wegen Corona in Deutschland?

Das Infektionsschutzgesetz nennt aber ebenfalls nicht per se eine Ausgangssperre - oder rechtfertigt diese für ein ganzes Land. Wie ein Top-Jurist derIppen Digital Zentralredaktion erklärte, müsste der Bund eine entsprechende Verordnung erlassen, die für die Bundesländer verbindlich wäre.

Genau darüber könnte sich die Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder unterhalten. Eine Ausgangssperre wegen Corona in Deutschland? Die Entscheidung könnte in Kürze fallen.

pm

*merkur.de ist Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks



Rubriklistenbild: © dpa / Matthias Balk