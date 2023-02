Aufregung in Hanau: Weltkriegsbombe soll am Mittwoch entschärft werden

Evakuierung ab 8 Uhr

In Hanau ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. (Symbolbild)

In Hanau auf dem Heraeus-Gelände wurde eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Entschärfung und Evakuierung findet am Mittwoch statt. Mehr dazu lesen Sie hier:

Hanau - Aufregung in Hanau: Die Werkfeuerwehr des Unternehmens Heraeus hat am Dienstagvormittag auf dem Werksgelände an der Heraeusstraße eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt hat daraufhin das Gelände gesichert. Die Bombe soll Mittwochvormittag, 1. März, entschärft werden. Das hat die Stadt in einer Pressenotiz mitgeteilt. Dafür werden alle Gebäude und Einrichtungen in einem festgelegten Sicherheitsradius von 750 Metern um die Fundstelle ab 8 Uhr evakuiert.

Welche Einrichtungen von der Evakuierung betroffen sind, verrät fuldaerzeitung.de.

Zu Behinderungen kommt es auch im Bahn- und Busverkehr. Die Bahnstrecke Friedberg-Hanau ist bereits teilgesperrt. Die Züge fahren nur bis zum Bahnhof Hanau-Nord und von dort wieder Richtung Friedberg, anstatt bis zum Hauptbahnhof durchzufahren. Die Schulbusse fahren am Mittwoch die regulären Routen bis 8 Uhr, im Anschluss umfahren sie die Sicherheitszone. Aktuelle Informationen gibt es auf der Webseite der Gemeinde www.hanau.de. Ein Bürgertelefon ist unter (0 61 81) 6 76 60 20 00 geschaltet. Es ist am Dienstag, 28. Februar, bis 22 Uhr erreichbar, und am Mittwoch, 1. März, ab 6 Uhr.