Auf Regentage folgt Badewetter im Süden

Wetter

+ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Regentropfen hängen am frühen Morgen an einer Getreideähre. Auch am Wochenende wird es regnerisch. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Noch ein verregnetes Wochenende und dann wieder Sonne und Temperaturen nah an 30 Grad? Der Deutsche Wetterdienst macht Hoffnung.

Offenbach - Erst Regenschirm, dann Badehose: Die Menschen in Deutschland müssen sich in den kommenden Tagen zunächst noch auf ungemütliches Wetter einstellen, bevor es zur Wochenmitte allmählich besser wird. Am Sonntag und zu Wochenbeginn komme reichlich Wind nach Deutschland, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit.

„Bei immer wieder auftretenden, teils kräftigen Schauern und vereinzelten Gewittern muss der Regenschirm gut festgehalten werden“, sagte der DWD-Meteorologe Nico Bauer. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 16 und 21 Grad. Am Montag bleibt es zunächst wechselnd bis stark bewölkt. Es kann gebietsweise zu schauerartigem Regen und vereinzelt zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen bei höchstens 15 bis 21 Grad.

Auf einen Lichtblick können sich die Menschen in Deutschland aber noch freuen: „Zur Wochenmitte beruhigt sich das Wetter allmählich und die Temperaturen machen einen deutlichen Satz nach oben“, sagte Bauer. „Von Südwesten her nehmen auch die Sonnenanteile schrittweise wieder zu, so dass wir uns vor allem in der Südhälfte nochmals auf bestes Badewetter freuen können.“ dpa