Auf der A3 bei Tempo 125 die Wimpern getuscht

Sträflicher Leichtsinn in Niederbayern

Bei Tempo 125 hat sich eine junge Fahrerin in Niederbayern nebenbei noch die Wimpern getuscht und den nötigen Abstand zum Vordermann nicht eingehalten (Symbolbild).

Deggendorf - Eine Frau aus Niederbayern sorgt gerade für Kopfschütteln bei der Polizei.

Bei Tempo 125 hat sich eine junge Fahrerin in Niederbayern nebenbei noch die Wimpern getuscht und den nötigen Abstand zum Vordermann nicht eingehalten.

Aufgefallen war die junge Fahrerin aber zunächst nicht wegen ihrer Nebentätigkeit, sondern bei einer Abstandsmessung auf der A3 bei Deggendorf, wie die Polizei am Dienstag via Twitter mitteilte. Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen war deutlich zu sehen, dass sich die Frau ihre Wimpern tuschte. Wörtlich schrieb die Polizei bei Facebook:

„Welch kuriose „Nebentätigkeiten“ so mancher Autofahrer am Steuer betreibt, zeigte die Auswertung einer Abstandskontrolle auf der A 3 bei Seebach. Eine junge Pkw-Fahrerin war beanstandet worden, weil sie mit einer Geschwindigkeit von 125 km/h den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte. Das bemerkenswerte dabei: Bei der Auswertung der Videoaufzeichnung war deutlich zu sehen, dass sich die junge Frau während der Fahrt die Wimpern tuschte. Wahrlich keine gute Idee, das auf der Autobahn am Steuer eines Fahrzeugs zu machen!“

dpa