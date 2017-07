Attacke auf Passanten in Hamburg: Ein Toter, vier Verletzte - Täter verhaftet

Ermittlungen wegen Terrorverdachts

+ © dpa In Hamburg hat es eine Attacke auf Passanten gegeben. Ein Mensch ist tot. © dpa

In Hamburg hat es eine Attacke auf Passanten gegeben. Ein Mensch ist nach Polizei-Angaben gestorben. Vier Personen sollen verletzt worden sein. Der Täter wurde festgenommen.

Hamburg - Ein Mann hat am Freitag wahllos Passanten an der Fuhlsbütteler Straße in Hamburg mit einem Messer attackiert. Ein Mensch kam dabei ums Leben, mehrere wurden verletzt. Ein Täter wurde von der Polizei festgenommen. Wir berichten im Live-Ticker.

+++ AKTUALISIEREN +++

18:21 Uhr: Neben dem Todesopfer soll es auch einen Schwerverletzten geben. Über die genauen Verletzungen ist noch nichts bekannt, die angegriffenen Personen werden im Krankenhaus behandelt.

18:18 Uhr: Der Tatort ist abgesperrt. Die Spurensicherung ist vor Ort. Rund um den Supermarkt, in dem der tödliche Angriff verübt wurde, sind schwer bewaffnete Polizisten positioniert. Neben zahlreichen Krankenwagen ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

18:04 Uhr: Mittlerweile hat die Mordkommission die Ermittlungen übernommen. Dabei gehe es auch um den Hintergrund des Täters und dessen Motiv, sagte Polizeisprecher Timo Zill: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Einschätzung seriös nicht möglich.“

17:47 Uhr: Bei ntv berichtet ein Augenzeuge: „Ich stand gerade an der Kasse, da kam der Täter herein. Der hatte in riesiges Messer dabei. Er war total aufgedreht und fuchtelte mit den Armen, als er den Supermarkt verließ.“

17:29 Uhr: Über die Tatwaffe herrschte bislang Unklarheit. Laut eines Polizeisprechers soll es sich um ein Küchenmesser gehandelt haben. Zuvor war sogar über eine Machete spekuliert worden.

+ Die Rettungskräfte sind vor Ort. © dpa

17:25 Uhr: Die verstorbene Person soll in dem Supermarkt attackiert worden sein. Auf der Flucht habe er Täter dann vier weitere Personen verletzt. Laut der Polizei hätten Passanten den Mann anschließend überwältigt, bevor Zivilfahnder diesen festnahmen. Der Verdächtige wurde bei der Überwältigung durch die Passanten leicht verletzt.

#Barmbek: Täter verletzte nach aktuellem Stand 5 Personen (eine tödlich).

Verdächtiger wurde durch Passanten überwältigt & leicht verletzt. https://t.co/q7k1JyQ6Wj — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017

17:22 Uhr: Die Polizei ermittelt mittlerweile wegen Terrorverdachts. Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, sei der Tatverdächtige „mit einem großen Messer“ auf Unbeteiligte losgegangen und hätte „unvermittelt“ auf Kunden des Supermarkts eingestochen.

17:07 Uhr: Bei dem Messerstecher in Hamburg, der am Freitag einen Menschen getötet und mehrere verletzt haben soll, handelt sich nach Angaben der Polizei „definitiv“ um einen Einzeltäter. Meldungen über ein mögliches Raubmotiv hätten sich bisher nicht bestätigt, twitterte die Hamburger Polizei.

#Barmbek: Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter. Erste Meldungen über ein mögliches Raubmotiv haben sich bisher nicht bestätigt. https://t.co/q7k1JyQ6Wj — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017

16:56 Uhr: Zahlreiche Rettungskräfte und eine Anti-Terror-Einheit sind vor Ort.

+ Messerattacke in Supermarkt in Hamburg. © dpa

16:51 Uhr: Der Angreifer soll mit einer Machete oder einem Messer Passanten attackiert haben. Polizeisprecherin Heike Uhde sagte, laut bild.de: „Der Mann hat unvermittelt auf Kunden eingestochen, dabei gab es einen Toten und mehrere Verletzte", sagte.

16:44 Uhr: Wie N24 berichtet, sollen mehrere Personen „schwer verletzt“ worden sein.

16:34 Uhr: Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, ist die Fuhlsbütteler Straße derzeit gesperrt. Wie die Polizei bekannt gab, geschah die Attacke um kurz nach 15 Uhr. Über das Motiv oder die Hintergründe ist derzeit noch nichts bekannt. Der verhaftetet Mann soll auf der Flucht gewesen sein.

#Barmbek: Tatort liegt im Bereich Fuhlsbüttler Str / Hermann-Kauffmann-Str

Es kommt zu Straßensperrungen. Bereich bitte weiträumig umfahren! https://t.co/q7k1JyQ6Wj — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) July 28, 2017

16:15 Uhr (Erstmeldung):

#Hamburg: Blutige Attacke an der #Fuhlsbüttler Straße auf Passanten. Ein Täter wurden offenbar festgenommen. pic.twitter.com/Om22umA7L9 — Thomas Röthemeier (@t_roethemeier) July 28, 2017

Demnach sollen die Behörden Terror-Alarm ausgelöst haben. Gegen 15.11 Uhr seien bei der Polizei und Feuerwehr viele Notrufe eingegangen. Ein Mann soll über die Straße in einen Edeka-Markt gegangen sein und dort auf Kunden eingestochen haben. Dabei gab es einen Toten und mehrere Verletzte, so bild.de. Der Täter soll 30 Minuten nach der Tat geschnappt worden sein. Ein Foto von dem mutmaßlichen Täter beibild.de soll den verhafteten Mann im Polizeiwagen zeigen.

An der Fuhlsbütteler Straße in Hamburg ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei Hamburg bestätigte den Vorfall bei Twitter: „Ein Täter hat mehrere Personen in einem Supermarkt angegriffen & verletzt. Eine Person verstorben. Tatverdächtiger festgenommen.“