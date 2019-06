Pflegerin in Wohnmobil verschleppt: Mutmaßliche Entführer auf der Flucht - Polizei warnt vor Anhaltern

Mysteriöser Fall

+ © Fahndungsfoto Polizei Aspach Das Wohnmobil, in dem die Frau wohl verschleppt wurde © Fahndungsfoto Polizei Aspach

Seit Montag wird eine Pflegerin aus dem baden-württembergischen Aspach vermisst. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und warnt alle Autofahrer vor den flüchtigen Tätern.

Update vom 9. Juni: Wie die Polizei Aalen auf Twitter mitteilt, gelten die Warnmeldung und die Fahndung weiterhin. Im deutsch-französischen Grenzgebiet sollen keine fremden Personen im Fahrzeug mitgenommen werden.

Die News vom 8. Juni: Aspach - Nach der mutmaßlichen Entführung einer Pflegerin aus Aspach (Baden-Württemberg) hat die Polizei Autofahrer davor gewarnt, im deutsch-französischen Grenzgebiet Anhalter mitzunehmen. Das Wohnmobil, in dem die Frau wohl verschleppt wurde, ist in Frankreich in einem Wald bei Straßburg entdeckt worden. Es werde davon ausgegangen, dass die Täter sich noch im Grenzgebiet aufhalten und möglicherweise versuchen, als Anhalter nach Polen zu gelangen, teilte das Polizeipräsidium Aalen am Samstagabend mit.

Pflegerin aus Polen seit Montag vermisst - Steckt Ex-Freund dahinter?

Die aus Polen stammende 47-Jährige wird seit Montag vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass ihr 51 Jahre alter Ex-Freund und ein 23-jähriger Komplize die Frau entführt haben könnten. Beide Männer stammen ebenfalls aus Polen.

Unter anderem mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Frankreich das Waldstück abgesucht, in dem sich die Spur der Vermissten verläuft. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Wer die Gesuchten seit Montag gesehen habe, solle die Hinweistelefon-Nummer anrufen: 00 49 7151 950 333.

Auch die Suche nach Rebecca geht weiter: Schwester Vivien bei Markus Lanz

Erschossener Regierungspräsident Lübke: Polizei nimmt offenbar Verdächtigen fest