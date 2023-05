„Schwarze Prinzessinnen sind möglich“: „Arielle“-Darstellerin Halle Bailey mit emotionalem Statement

Interview nach Premiere

Mit Halle Bailey als „Arielle“ schlüpft zum ersten Mal eine schwarze Schauspielerin in die Rolle einer Disney-Prinzessin. Jetzt äußert sie sich zu dem Trubel um ihre Besetzung.

New York – Seit dem 25. Mai ist Halle Bailey als „Arielle, die Meerjungfrau“ in den deutschen Kinos zu sehen. So groß die Vorfreude über eine Live-Verfilmung des Disney-Klassikers bei vielen war, hielt sie sich bei anderen hingegen in Grenzen. Auf sozialen Netzwerken kursierte plötzlich der Hashtag #NotMyArielle (zu Deutsch: Nicht meine Arielle) und einige Fans kündigten an, den Film zu boykottieren.

Der Grund: Mit der schwarzen Schauspielerin Halle Bailey in der Hauptrolle entspreche Arielle nicht der „klassischen Version“ von 1989. Doch genau dieser Aspekt sende eine wichtige Botschaft aus, betonte die Schauspielerin nun persönlich.

Arielle-Darstellerin Halle Bailey als Kind: „Wir verdienen es, diesen Raum auch einzunehmen“

Ein bedeutsamer Moment sei für die heute 23-jährige Schauspielerin gewesen, als sie 2009 zum ersten Mal den Zeichentrickfilm „Küss den Frosch“ gesehen hat. Dort verkörpert Anika Noni Rose die erste Schwarze Prinzessin in einem Disney-Film. Dieser habe damals ihre komplette Perspektive aufs Leben geändert. Nach dem Film dachte sich Bailey als Kind: „Wow, das ist möglich. Schwarze Prinzessinnen sind möglich. Wir verdienen es, diesen Raum auch einzunehmen.“

Für die Sängerin und Schauspielerin wurde mit der Rolle der Arielle also ein echter Traum war, wie sie in einem Gespräch mit Glamour US erzählte. Auch, weil sie selbst ein großer Fan der Geschichte sei. „Ich erinnere mich, dass Ariel der Grund dafür war, dass ich schwimmen wollte“, sagte Bailey, die sich in das Original der Kleinen Meerjungfrau verliebte, als sie fünf war. „Als ich sie sah, dachte ich: ‚Sie ist so schön, ich möchte auch eine Meerjungfrau sein. Sie sah zwar nicht so aus wie ich, aber damit hatte ich kein Problem, denn das war ich zu dieser Zeit gewohnt.“

Halle Bailey spielt „Arielle, die Meerjungfrau“ – erste schwarze Disney-Prinzessin löst Emotionen aus

2019 war es soweit. Über ihren Agenten erfuhr Bailey, dass die Produzenten sie gerne im Casting sehen würden. Nach monatelanger Stille daraufhin erhielt sie plötzlich die Nachricht, dass sie die neue Arielle verkörpern wird. „Ich bin ausgeflippt, ich habe geschrien. Ich dachte: Ist das das echte Leben?“ so Bailey weiter. „Ich wurde in diese neue Welt katapultiert.“

Nachdem auch die Öffentlichkeit darüber erfahren hatte, kursierten im Netz viele Diskussionen – aber auch Emotionen. Videos zeigten schwarze Kinder, die den Teaser zum ersten Mal sahen und sich freuten, dass „Arielle, die Meerjungfrau“ nun aussehe wie sie. In einer Aufnahme ist zu sehen, wie ein Mädchen weint. „Sie sieht aus wie ich!“, sagt ein anderes Mädchen in einem weiteren Video. Kurz darauf folgte der erste lange Trailer zu „Arielle, die Meerjungfrau“.

„Arielle“-Darstellerin Halle Bailey: Produzenten suchten nicht explizit nach einer schwarzen Schauspielerin

„Als ich sie zum ersten Mal sah, habe ich einfach geweint“, sagte Bailey weiter im Gespräch über die Kinder-Videos. „Ich habe unkontrolliert geschluchzt. Die Tatsache, dass diese Babys mich ansehen und die Emotionen fühlen, die sie empfinden, ist ein wirklich demütige, wunderschöne Sache.“

Was bedeutet „People of Color“? „Der Begriff People of Color (im Singular Person of Color) ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismus erfahren. In dieser Bedeutung wird der Begriff seit der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 1960ern verwendet. Als Wiederaneignung und positive Umdeutung der abwertenden Zuschreibung ‚colored‘ beschreibt People of Color ein solidarisches Bündnis von unterschiedlichen Communities, die strukturelle Ausschlusserfahrungen aufgrund von Rassismus machen.“ Quelle: Diversity Arts Culture

Auch dem Regisseur Rob Marshall habe der Anblick der Reaktionen schwarzer Kinder erneut die Wichtigkeit von Repräsentativität vor Augen geführt. Obwohl es laut eigener Aussage nicht mal seine Intention oder die der Verantwortlichen war, speziell eine Woman of Color für die Neuverfilmung von „Arielle, die Meerjungfrau“ auszusuchen. Ihnen sei es lediglich darum gegangen, die beste Besetzung zu finden, sagte Marshall zur Premiere in Berlin. „Als sie zu uns kam, für uns gelesen und gesungen hat, hat sie die Messlatte so hoch gehängt, niemand konnte das übertreffen.“ (nz/dpa)

