Anwohner sträuben sich gegen Evakuierung nach Bombenfund

Reichlich Ärger gab es bei einer Evakuierung nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Hannover. Anwohner widersetzten sich der Anordnung.

Hannover - Rund 15 000 Menschen in Hannover haben wegen einer Bombenentschärfung ihre Wohnungen räumen müssen. Erst um 3.43 Uhr am Freitagmorgen konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben, wie die Feuerwehr mitteilte. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes entschärften die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Sprengkörper war am Donnerstagnachmittag bei Tiefbauarbeiten gefunden worden.

Die Evakuierung des Sperrbezirks mit einem Radius von rund einem Kilometer hatte zuvor nicht ganz reibungslos funktioniert. Die Einsatzkräfte waren der Feuerwehr zufolge mit Widerstand von unwilligen Anwohnern konfrontiert. Zudem sei ein Hubschrauberpilot während des Einsatzes mit einem Laserpointer geblendet worden. Er musste seine Suche nach weiteren Menschen im Sperrgebiet unterbrechen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Erst gegen 3.13 Uhr konnte dann mit der Entschärfung begonnen werden.

