Wo ist Anita S.? Polizei sucht jetzt mit Tauchern und Pferdestaffel  

Vermisstenfall in Bochum

+ © Polizei Bochum Anita S. ist seit dem 7. Dezember 2019 spurlos verschwunden. Die Polizei Bochum sucht nach der Vermissten. © Polizei Bochum

Anita S. aus Bochum ist spurlos verschwunden. Die 35-Jährige telefonierte noch mit ihrer Mutter. Die Polizei hat eine großangelegte Suchaktion gestartet.

Anita S. aus Bochum (NRW) ist seit dem 7. Dezember 2019 vermisst.

Die Polizei Bochum hat am Freitag (20. Dezember) eine großangelegte Suchaktion nach der 35-Jährigen gestartet.

Die Polizei bittet um Hinweise.

Bochum - Anita S. (35) aus Bochum (NRW) wird seit Tagen vermisst. Seit den frühen Abendstunden am 7. Dezember wird die 35-jährige Bochumerin vermisst. Anita S. telefonierte an diesem Samstag gegen 17.30 Uhr noch mit ihrer Mutter, doch danach verliert sich ihre Spur, teilt die Polizei Bochum mit. Auch an ihrer Arbeitsstelle tauchte die 35-Jährige nicht auf. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurde Anita S. zuletzt im Grenzbereich zwischen Witten und Bochum gesehen.

Wo ist Anita S. (35)? Pferdestaffel und Taucher suchen nach der Vermissten

Mit einem Großaufgebot startete die Polizei am Freitagvormittag (20. Dezember) eine Suchaktion nach der vermissten Anita S. Spürhunden, Pferden und Boote waren am Kemnader See im Einsatz.

Vor ihrem Verschwinden hat sich die 35-Jährige wahrscheinlich in diesem Bereich aufgehalten, teilte die Polizei mit. Schon in der vergangenen Woche hatte die Polizei intensive Suchmaßnahmen durchgeführt, Fotos und ein Fahndungsplakat veröffentlicht.

+ Fahndungsplakat von Anita S. © Polizei Bochum

Wer hat Anita S. gesehen? Polizei sucht Hinweise

Die Polizei Bochum hat eine Personenbeschreibung von Anita S. veröffentlicht:

Anita S. ist 1.60 Meter groß.

Die 35-Jährige hat lange, bis zum Gesäß reichende rotblonde Haare

Sie hat ein Tattoo (große Blume) am rechten Oberarm.

Sie trug einen schwarzen Parka, eine karierte Bluse, und eine schwarze Jeanshose sowie Sneakern.

Anita S. hatte eine kleine schwarze Sporttasche der Marke „Nike“ dabei.

Wer Hinweise nimmt das Bochumer Kommissariat für Vermisstenfälle (KK 12) unter den Rufnummern 0234 / 909-4120 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) entgegen.

Die Durchsuchungsmaßnahmen nach der vermissten Anita S. am #KemnaderSee laufen. Mit vielen Kräften suchen wir den Uferbereich in #Bochum und #Witten intensiv ab.



Foto & Beschreibung der Vermissten: https://t.co/zVaggI8Gom



Wir berichten nach. Bitte #RT! pic.twitter.com/zWeoy4d9DT — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) December 20, 2019

