Anhaltender Camping-Boom: Plätze sind schnell ausgebucht

Gute Buchungszahlen

+ © Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa Alternative Stellplatzangebote auf dem Weingut und Bauernhof sind bei Campern beliebt. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa

Trotz des schlechten Wetters sind viele Campingplätze in Hessen voll belegt. In ganz Deutschland hält der Camping-Boom an. Mehr dazu lesen Sie hier:

Knüllwald - „Es wird immer mehr im Voraus gebucht, sonst kriegt man keinen Platz mehr“, sagte ein Mitarbeiter des Landesverbands der Campingwirtschaft in Hessen (VCH) im nordhessischen Knüllwald. Abgesagt werde in der Regel nicht, zumal die Camper bereits bei der Anmeldung eine Gebühr zahlen müssten. Wer noch kurzfristig zum Campingurlaub aufbrechen wolle, habe bei den größeren Plätzen die besten Chancen. „Die kleinen sind schnell voll.“

Wie sich Verantwortliche die hohe Nachfrage erklären, verrät fuldaerzeitung.de.

Der anhaltende Camping-Boom in Deutschland beschert den Platzbetreibern auch in diesem Jahr gute Buchungszahlen. Wenn das Wetter mitspiele, dürfte die Saison gut bis sehr gut werden und der Rekord von rund 40 Millionen Übernachtungen aus dem vergangenen Jahr mindestens gehalten werden. Christian Günther, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD), rechnet für die kommenden Jahre mit einer noch weiter steigenden Nachfrage.