Angler wird von seinem „Abendessen“ attackiert – am Ende sieht er aus „wie ein Monster“

Zwei Angler machen einen seltenen Fang. Aber die Beute wehrt sich und attackiert die beiden. Die Spuren davon sind eindeutig zu erkennen.

Los Angeles – Die hohe See birgt viele Gefahren. Diese Erkenntnis musste auch ein Paar aus den Vereinigten Staaten machen. Die beiden waren gemeinsam mit ihrem Anglerboot zum Fischen auf das Meer herausgefahren. Doch anstatt der gewohnten Beute beißt ein anderer Meeresbewohner am Harken an: ein Tintenfisch. Und der wehrt sich. Die beiden können den spektakulären Fang aufnehmen und stellen das Video ins Netz. Nun geht der Ausflug des Paares viral.

Tiere Tintenfische Größe 30 bis 90 Zentimeter Gewicht 3-10 kg Wissenschaftlicher Name Coleoidea

Paar angelt Tintenfisch – der sie mit Flüssigkeit beschießt

Die TikTok-Seite „failarmy“ mit über 18 Millionen Follower hat das Video des Paares ebenfalls gepostet. Bereits mehr als 50 Millionen Menschen haben das Video gesehen, über 6 Millionen User haben es mit einem Like versehen. Zu sehen ist zunächst das Wasser mit schwarzer Tinte gemischt. Denn sind Tintenfische in Gefahr, nutzen sie ihren Tintensack, um die schwarze Flüssigkeit auf den Gegner zu schießen.

+ Ein Video kursiert im Netz, auf dem ein Tintenfisch zwei Angler attackiert. © TikTok / failarmy

Das machen Tintenfische, um ihre Gegner wie Haie, Delfine oder Aale, aber eben auch Menschen zu verwirren. Mit Erfolg, wie auch der Angelausflug des Paares beweist. Im nächsten Schritt ist auf dem Video zu hören, wie das Paar aufgeregt lacht, mutmaßlich, weil sie nicht glauben können, was sie gerade gefangen haben. Erst zuletzt sorgten Fischer für Aufsehen, weil sie versehentlich einen Mondfisch gefangen haben.

„Wäre vor Lachen aus dem Boot gefallen“: Netz lacht über Tintenfisch-Angriff

Nur kurze Augenblicke später schlägt der Tintenfisch zu. Zu hören ist ein Spritzgeräusch und wie die Anglerin nach Luft schnappt. Im nächsten Moment verstummt das Paar. Erst filmt der Angler noch seine Partnerin, die sichtlich fassungslos in seine Richtung blickt. Dann verändert er die Perspektive und filmt sich selbst: Zu sehen ist, wie das Gesicht des Anglers voll mit der Tinte des Tintenfisches ist.

Diese unerwartete Überraschung ist auch dem Mann sichtlich anzusehen. Dann endet das Video auch schon. Aber das Netz feiert den Beitrag. Ein User schreibt: „Ich wäre vor Lachen wahrscheinlich aus dem Boot gefallen“. Und auch bei dem Angler-Paar wirkt es trotz der Fassungslosigkeit so, als wären sie amüsiert über ihre Begegnung mit dem Tintenfisch. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Das habe ich nicht erwartet“.

„Lauteste Stille jemals“: Tintenfisch-Angriff geht auf TikTok viral

Ein Nutzer stellt fest, dass das „Essen“ das Date ruiniert hätte. „Der wollt wohl nicht als Abendessen enden“, schreibt ein anderer Nutzer. Ein weiterer User attestiert dem Mann: „Jetzt sieht er aus wie ein Monster“. Ein Nutzer bemerkt „die lauteste Stille jemals“ und spielt auf das lange Luftholen für das Lachen der Frau an. Ein Mann kommentiert: „Ich glaube, er weiß bis heute nicht, was passiert ist“. In jedem Fall dürfte das Paar eine Begegnung gemacht haben, die nur den wenigsten Anglern passieren dürfte, ähnlich wie bei einem Nordmeer-Fischer, der einen mysteriösen Babydrachen gefangen hatte.

