Amoklauf-Drohung in Gelsenkirchen – Polizei kündigt umfassende Ermittlung an

Schulen geräumt

In Gelsenkirchen wird die Gesamtschule Erle geräumt. Es soll eine anonyme Drohung für einen Amoklauf gegeben haben, die der Polizei vorliegt.

Update vom 3. Mai, 16.34 Uhr: Nachdem bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei die Gesamtschule in Gelsenkirchen durchsucht haben und eine Grundschule ebenfalls aus Sicherheitsgründen geräumt und durchsucht wurde, gibt es Entwarnung. Der Einsatz der Polizei in Gelsenkirchen ist beendet, die Amok-Drohung gegen die Gesamtschule in Erle wurde dabei nicht bestätigt, wie der Westfälische Anzeiger auf seiner Website wa.de berichtet.

Die Hintergründe des Vorfalls sind jedoch noch offen. „Wir versuchen der Person habhaft zu werden, die diese Drohung an die Öffentlichkeit gebracht hat“, sagte ein Polizeisprecher. Es könne sich auch um mehrere Personen handeln. „Das alles wird Gegenstand der Ermittlungen sein.“ Es bleibt bisher offen, ob Verdächtige aus der Schülerschaft oder ihrem Umfeld vermutet wird. Die Drohung eines Amoklaufs sei auf Social Media aufgetaucht, nun wird untersucht, wann und wo genau.

+ Die Polizei hat in Gelsenkirchen einen Schulkomplex nach einer anonymen Drohung geräumt. (Sybolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Schulräumung in Gelsenkirchen – Hinweis auf Amok-Drohung

Erstmeldung von 13.28 Uhr: München – Aktuell wird die Gesamtschule Erle in Gelsenkirchen geräumt, nachdem es heute Morgen eine Drohung über die sozialen Medien gegeben hatte, berichtet die Bild-Zeitung. „Wir haben einen Hinweis erhalten, dass es an der Schule eine Androhung einer Amok-Tat geben könnte“, äußerte sich ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von wa.de.

Dem Hinweis gehe man gerade nach, die Kollegen seien vor Ort und sondieren die Lage, heißt es weiter. Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, sowie der Lehrkräfte habe oberste Priorität. Diesem Hinweis gehe man nun nach. Ob es sich tatsächlich um eine Amok-Androhung handle, werde ermittelt.

Amoklauf-Drohung in Gelsenkirchen – Gesamtschule und Grundschule werden geräumt

Die Polizei teilte gegen 13 Uhr mit: „Seit dem Mittwochvormittag, 3. Mai 2023, ist die Polizei aufgrund einer anonymen Drohung mit zahlreichen Kräften im Bereich der Mühlbachstraße und Coesfelder Straße im Einsatz. Die Polizei durchsuchte die dortige Schule und beginnt bereits mit der Räumung. Die Kinder können durch die Eltern an der Oststraße in Höhe der Südstraße abgeholt werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Wenig später erklärte die Polizei, dass auch die Grundschule in diesem Bereich geräumt werde. Wie wa.de berichtet, gibt es bisher jedoch keine weiteren Informationen dazu.

Erst im Januar gab es einen Amok-Alarm in einer Schule in Gelsenkirchen, bei dem ein Großeinsatz der Polizei die Schule räumte und durchsuchte. (kiba/dpa)

Rubriklistenbild: © Lino Mirgeler/dpa