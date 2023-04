Amokalarm an Schule in Baden-Württemberg

Polizei

+ © Lino Mirgeler/dpa Ein Blaulicht leuchtet im Kühlergrill einer Polizeiautos (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa

An einer Gemeinschaftsschule in Neuenstein wurde der Amokalarm ausgelöst. Die Polizei geht allerdings von einem Fehlalarm aus. Es gibt aktuell keine Hinweise auf eine Gefährdung.

Neuenstein - In einer Gemeinschaftsschule in Neuenstein (Baden-Württemberg) ist Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei geht von einem Fehlalarm aus, so ein Sprecher. Eine Notfalltaste sei in einem leeren Klassenzimmer ausgelöst worden. Mehrere Einsatzkräfte hätten die Schule durchsucht. Hinweise auf eine Gefährdung habe es nicht gegeben. Der Alarm sei um kurz nach 11.00 Uhr gemeldet worden. Die Ermittlungen dazu laufen. dpa