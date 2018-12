Skurrile Bilder: Hier steckt ein Airbus im Kreisverkehr fest

Technische Panne

Flugzeug im Kreisverkehr: Eine technische Panne an einem Schwertransporter hat Autofahrern im baden-württembergischen Althengstett einen höchst ungewöhnlichen Anblick beschert.

Althengstett - Das mit dem flügellosen Rumpf eines Airbus A320 beladene Fahrzeug blieb am frühen Samstagmorgen in einem Kreisverkehr liegen. Ein dpa-Fotograf hatte den Sattelschlepper begleitet. Der Geschäftsführer des Transportunternehmens, Rainer Schmidt, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Panne gehe auf einen geplatzten Hydraulikschlauch am Lkw zurück. „Das ist einfach Pech. Aber bei Transporten in dieser Größenordnung kann das immer passieren.“

+ Laut Medienberichten soll der Airbus in die Kaserne des Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw gebracht werden und dort zukünftig, nachdem er wieder zusammengebaut wurde, als Ausbildungsort für das Lösen von Flugzeugentführungen dienen. © dpa / Christoph Schmidt

Der Transporter war auf dem Weg von der estnischen Hauptstadt Tallinn zu einer Kaserne in Calw - und blieb nach Tausenden Kilometern kurz vor dem Ziel liegen. Vom Kreisverkehr waren es laut Schmidt noch drei Kilometer, also etwa 20 Minuten, bis zur Kaserne. Nach erfolgreicher Reparatur konnte der Transporter seine Fahrt letztlich fortsetzen und erreichte gegen 4.30 Uhr sein Ziel.

