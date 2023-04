Altes Video aufgetaucht: Cem Özdemir, die Cannabis-Legalisierung und die „Ice Bucket Challenge“

Wie eine Zeitkapsel

An dem Tag, an dem Karl Lauterbach und Cem Özdemir neue Pläne für die Cannabis-Legalisierung vorstellen, taucht ein altes Video des Grünen-Politikers auf. Lesen Sie hier mehr:

Vielleicht erinnert sich keiner mehr an die „Ice Bucket Challenge“, die vor gut zehn Jahren ihre virale Minute hatte. Vielleicht nahm auch keiner ernst, als Cem Özdemir von den Grünen damals mit seiner Teilnahme an selbiger Challenge ein in seinen Worten „sanftes, politisches Statement“ zur Legalisierung von Cannabis abgibt. Dass er 2023 einmal an der tatsächlichen Ausarbeitung dieser Legalisierung beteiligt sein würde, hätte man sich damals auch kaum vorstellen können. Nun, da deren Umsetzung immer konkreter wird, taucht ein Video aus der Vergangenheit auf.

HEIDELBERG24 verrät, was ein altes „Ice Bucket Challenge“-Video Cem Özdemirs mit der Cannabis-Legalisierung zu tun hat.

Eigentlich ging es bei der „Ice Bucket Challenge“ damals nicht um Cannabis, sondern darum, Aufmerksamkeit für die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) zu generieren. Kein anderer als heutiger Ampel-Regierungskollege Christian Lindner nominierte damals den Grünen-Politiker Cem Özdemir aus Baden-Württemberg. (paw)