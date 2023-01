Abriss „Alter Gasthof“: Bagger zerstören auf Sylt ein Stück Geschichte

Fast 400 Jahre alt

+ © Dagmar Schlenz Bevor Fragen zum Denkmalschutz des „Alten Gasthofes“ in List auf Sylt geklärt werden konnten, schaffte der Eigentümer mit dem Abriss Tatsachen. © Dagmar Schlenz

Der „Alte Gasthof“ in List auf Sylt liegt in Trümmern. Das fast 400 Jahre alte Friesenhaus wurde abgerissen, bevor Fragen zum Denkmalschutz geklärt werden konnten.

List/Sylt – Der „Alte Gasthof“ in List auf der Nordseeinsel Sylt war ein Stück Inselgeschichte. Lange Zeit wurden in dem fast 400 Jahre alten Friesenhaus Gäste bewirtet, zuletzt stand das Gebäude leer und sollte in Wohnraum umgewandelt werden. Kurz vor einem Ortstermin mit dem Denkmalschutzamt schaffte der Eigentümer des „Alten Gasthofes“ in List Tatsachen – Bagger rückten an.

Die Gemeinde List will nun prüfen, inwiefern man den Eigentümer wegen des ungenehmigten Abrisses belangen kann. Auf der bei Touristen beliebten Nordseeinsel müssen immer wieder historische Gebäude weichen, um Ferienimmobilien zu errichten. Viele Insulaner wehren sich mittlerweile gegen die Zerstörung ihrer Heimat und ihrer Geschichte.