Schock in Aldi-Filiale: Räuber stürmen Discounter - einer zieht ein Messer 

Polizei jagt Täter

Zu einem schlimmen Vorfall kam es in einer Aldi-Filiale in Hamburg. Zwei Räuber stürmten die Filiale. Sie bedienten sich an der Kasse und verletzten zwei Mitarbeiter.

Hamburg - Furchtbare Momente erlebten die Kunden und Mitarbeiter eine Aldi-Filiale im Hamburger Stadtteil Billstedt. Am Freitagabend stürmten zwei Männer den Discounter.

Schock in Aldi-Filiale: Räuber stürmen den Discounter - Zwei Mitarbeiter verletzt

Die Räuber bedienten sich an der Kasse und verletzten bei ihrem Überfall laut Berichten des NDR eine Kassiererin. Einer der beiden Täter schlug der 41-jährigen Frau ins Gesicht.

Die Männer versuchten nach der Tat zu fliehen. Einer der beiden Räuber konnte jedoch in der Aldi-Filiale gestoppt und überwältigt werden. Im Gerangel zog der Täter ein Messer, mit dem er sich selbst verletzte. Auch ein 27-jähriger Aldi-Mitarbeiter erlitt dabei leichte Schnittverletzungen.

Aldi-Filiale überfallen: Einer der Täter ist auf der Flucht

Dem zweiten Täter gelang nach dem Überfall auf die Aldi-Filiale die Flucht - nach ihm wird weiterhin gefahndet. Wie bild.de berichtete, musste der verletzte Angestellte im Krankenhaus behandelt werden. Geschockte Zeugen des Überfalls wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

